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台南強化家庭教育與學生輔導 新建聯合廳舍動土

中央社／ 台南26日電
台南市政府規劃新建家庭教育中心暨學生輔導諮商中心聯合辦公室，台南市長黃偉哲（右2）等人26日出席動土典禮。（台南市政府提供）中央社
台南市政府規劃新建家庭教育中心暨學生輔導諮商中心聯合辦公室，台南市長黃偉哲（右2）等人26日出席動土典禮。（台南市政府提供）中央社

台南市政府規劃新建家庭教育中心暨學生輔導諮商中心聯合辦公室，今天舉行動土典禮，完工後有助透過兩中心資源整合與跨專業合作，強化家庭、學校及社區支持網絡。

台南市長黃偉哲致詞表示，現有台南市家庭教育中心建物老舊，若進行修繕需投入逾新台幣千萬元，因此市府重新規劃，將原有約60坪空間擴增至約480坪，並充分活化國有土地，整合家庭教育及學生輔導諮商資源，改善服務環境、提升行政與專業服務效能。

黃偉哲指出，教育不僅是傳授知識，更要關注學生身心健康與健全發展，市府近年持續投入教育資源，從學生輔導、反毒宣導到健康促進等面向，積極改善學生學習與成長環境，部分學生健康指標在六都排名也逐步提升。

他說，未來將持續強化家庭與校園支持系統，讓學生遇到困難時能及時獲得協助，並期許工程團隊確實掌握施工品質與進度，減少不必要的變更設計及追加經費，讓聯合辦公室如期如質完工，早日投入服務。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，聯合辦公室透過空間整合，可促進行政協作與專業交流，強化家庭、學校及專業人員合作，未來將持續整合教育資源，針對學生在學習、生活及人際適應上的需求，以及家長在親職教養與家庭關係經營方面需要，提供更即時且持續的專業支持。

鄭新輝表示，本案工程總經費約8715萬元，施工期程預計為480日曆天，將興建地上4層的聯合辦公室，打造六都首座以家庭教育與學生輔導為核心的整合服務場域。

黃偉哲

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