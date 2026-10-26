台南宮廟博物館再添新成員 中西區六合境馬公廟獲認證

台南市文化局推動宮廟博物館計畫，迄今已有12間獲得認證，位在中西區的府城六合境馬公廟今再獲認證，成為台南第13間宮廟博物館，市長黃偉哲也親自出席授證儀式，並希望透過宮廟博物館計畫，讓珍貴地方信仰與工藝文化持續傳承。

黃偉哲表示，台南文化資產遍布各行政區，每間宮廟都有獨特的歷史故事與工藝特色，透過宮廟博物館計畫，除讓宮廟延續宗教信仰功能，也能成為民眾親近傳統藝術、認識地方文化的重要場域，同時把文化資產融入日常生活，持續傳承給下一代。

文化局說，府城六合境馬公廟歷史悠久，主祀輔順將軍馬仁，與府城街區發展及民間信仰密切相關，廟內也保存多項傳統工藝作品，包括潘麗水繪製的門神及二十四節氣彩繪、黃志華的石雕龍柱、陳江漢製作的頂下桌，以及蔣元樞題字的「觀其所感」木製匾額等；文物室另珍藏具有百年歷史的木製籤詩拓印版，呈現不同時期傳統工藝的特色。

文化局指出，馬公廟近年積極保存文化資產，建立工藝品清冊、落實文物維護，並設置文物館展示歷史物件，也透過解說培訓、走讀活動及社區合作，推廣廟宇工藝與地方文化，此外廟方恢復農曆3月19日太陽公生祭拜「九豬十六羊」傳統，並辦理糕品製作活動，傳承地方民俗。

文化資產管理處表示，未來將持續推動「宮廟博物館計畫」，協助宮廟保存文化資源，透過展示與教育推廣，深化民眾對台南廟宇文化及城市歷史的認識。

馬公廟保存傳統彩繪大師潘麗水繪製的門神及二十四節氣彩繪，畫工細膩、色彩鮮明，展現台南廟宇傳統工藝的藝術特色與文化底蘊。圖／南市府提供