糖廠倉庫活化 北港1911好庫文化產業園啟用

雲林縣北港1911好庫文化產業園今天啟用，同時推出3大主題展覽，帶領民眾從不同角度看見北港和雲林的樣貌，雲林縣長張麗善邀請民眾走進北港糖廠，了解地方的好物與故事。

雲林縣文化觀光處今天舉辦北港1911好庫文化產業園啟動儀式及三大展覽巡禮，邀請工藝師、文化資產保存者等人共同見證北港糖廠倉庫群修復活化後，從產業歷史空間轉化為文化公共場域的重要里程碑。

張麗善表示，北港糖廠見證地方產業發展與城市變遷，倉庫修復只是第一步，更重要的是讓歷史空間重新被使用、被理解，也重新回到民眾的日常生活。縣府將以開園試營運為新的起點，持續串聯地方工藝、文化資產、文創品牌、藝文創作者及產業資源，讓園區在保存歷史記憶的同時，也能持續孕育新的文化內容與合作機會。

縣府期盼北港1911好庫未來不只是一處文創空間，而能逐步發展成為串聯北港文化、產業、觀光與地方創生的重要節點。一方面承接朝天宮信仰文化、糖業歷史及北港百工百業所累積的地方底蘊，另一方面導入當地工藝文化、創意設計、品牌展售、市集、展演及文化體驗，讓不同世代都能在園區找到參與北港文化的方式，也藉此延長旅客停留時間，帶動舊城區、朝天宮商圈與周邊文化觀光資源相互串聯。

文化觀光處長謝明璇指出，北港糖廠於1911年正式營運，後因產業結構發生變化在2005年關閉製糖作業，在縣府的努力下，首先於2008年登錄為文化景觀，後續在2016年正式登錄為歷史建築，2021年開始投入修復作業，目前完成4間倉庫修復作業，預計明年完成其餘8間倉庫的修復作業。

雲林縣文觀處說明，此次開園同步推出燈會原鄉、拾光珀影及雲林好GOOD（s）等三大主題展覽，分別從地方工藝展演、文化資產保存成果，以及創意設計與地方品牌等不同面向切入。開園期間各展有體驗課程、特色產品販賣及藝師講座以外，還規劃每月辦理2次市集及表演活動，讓民眾看見北港及雲林文化的多元樣貌，也為未來策展創作、產業合作、品牌進駐及場域運用建立交流平台。