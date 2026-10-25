噶瑪噶居戒癮協進會辦騎鐵馬反毒宣導 百名親子呼籲遠離毒品危害

台南市噶瑪噶居戒癮協進會今天在台南中山公園舉辦「反毒拒誘惑、健康鐵馬行」反毒宣導與健康自行車活動，親子100人參與，期待以低碳健康的自行車活動「傳遞正確觀念防範毒品、讓更多青少年免於毒害減少社會問題。」

活動由噶瑪噶居戒癮協進會主辦，噶瑪噶居寺執事會、蔣揚慈善基金會、台灣噶瑪噶居協進會協辦，以中山公園為起點，繞行市區至安平億載金城中繼休息折返中山公園，全程約14.7公里，沿途經過赤崁樓、安平運河畔、台南美術館等景點。車隊返回公園後辦摸彩、發米其林美食小吃給參與者。

戒癮協進會創辦人洛本天津仁波切表示，新興毒品型態日新月異，常偽裝混充咖啡包、糖果或電子菸煙彈中，對青少年的危害日益嚴峻。青少年易受好奇心或同儕影響，卻未必具備對自己行為負責的能力，透過落實反毒教育，才能防微杜漸。

洛本天津仁波切認為，反毒戒癮不是幾個人的事，而是全民的使命；成立戒癮協進會的初心便是希望集大眾之力，共同防治藥物濫用，擴大反毒影響力，從源頭開始，讓青少年遠離毒品危害，建立自我保護觀念、構築遠離誘惑防線。

協進會理事長李鏡清指出，協進會以「珍愛生命、遠離毒品」為宗旨，成立34年來積極投入反毒宣導，舉辦反毒宣導繪畫比賽、捐贈毒品檢測試紙，並透過各項反毒活動，將反毒觀念推廣至學校、家庭及社會，從藥物常識到心理衛生教育，積極防制初次使用藥物為要點，也號召各界志工加入，擴大反毒推行力量。

李鏡清說，這次活動結合戶外單車運動，盼藉親子活動鼓勵民眾參與，強化對新興毒品認識與防範能力，凝聚家庭與社會支持網路，也鼓勵建立健康正向運動或興趣。會持續舉辦類似活動，希望有更多人加入，攜手共築防止毒害蔓延防火牆，保護下一代遠離毒品危害。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

噶瑪噶居戒癮協進會辦騎鐵馬反毒宣導 活動，百名親子參與呼籲遠離毒品危害。圖／主辦單位提供

噶瑪噶居戒癮協進會辦騎鐵馬反毒宣導 活動，百名親子參與呼籲遠離毒品危害。圖／主辦單位提供

噶瑪噶居戒癮協進會辦騎鐵馬反毒宣導 活動，百名親子參與呼籲遠離毒品危害。圖／主辦單位提供