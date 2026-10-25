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台鐵台南車站公共鋼琴爆紅、觀眾大增 工作人員忙疏導人潮

中央社／ 台南25日電
台南鐵路地下化後，新台南車站B1穿堂層設有一架公共鋼琴，25日也吸引不少人前往排隊演奏，周邊擠滿圍觀民眾，台鐵安排工作人員舉牌引導人流。中央社
台南鐵路地下化後，新台南車站B1穿堂層設有一架公共鋼琴，25日也吸引不少人前往排隊演奏，周邊擠滿圍觀民眾，台鐵安排工作人員舉牌引導人流。中央社

台南鐵路地下化新台南車站17日啟用，設置在B1穿堂層的公共鋼琴爆紅成為景點，連前總統蔡英文都發文問車站是否已變成音樂廳。因人潮太多，台鐵還安排工作人員協助疏導人流。

地下化後的台南車站空間較以往舊站寬敞，除了有商店街提供購物服務，在穿堂層還擺放1台公共鋼琴，連日來許多民眾即興演奏，不少精采表演片段在網路上流傳，也使鋼琴意外成為熱門景點，引起各界討論。

前總統蔡英文透過社群媒體發文，「我問一下，台南火車站，現在是已經變台南歌劇院，還是台南音樂廳了嗎」，並點名向台南市長黃偉哲、民進黨立委陳亭妃提問。

黃偉哲在光復節連假期間，除了親自前往欣賞即興鋼琴表演，並在台南車站發糖果給造訪旅客，得知蔡英文提問後發文回應，「報告小英總統，我們台南除了可以看大家的鋼琴演奏外，這週還能看南瀛國際藝術節和火神祭喔」。

今天台南車站人潮相當多，除了搭車旅客，還有不少人專程為了公共鋼琴而來，表演者一組接著一組，還有教會團體帶著小朋友配合鋼琴伴奏演唱宗教歌曲，傳播福音，鋼琴附近則圍滿觀看民眾，台鐵出動工作人員在周邊舉牌，提醒民眾不要在主要通道久留，以免影響旅客行走動線。

1名路過女性民眾告訴中央社記者，自己已有一段時間沒進過火車站，對台南車站的印象是比較老舊，今天因為送親友搭車特地進站看看，發現跟印象中完全不一樣，大家圍在公共鋼琴旁看表演也讓她眼睛一亮，覺得這樣的車站氛圍很好。

媒合促成公共鋼琴捐贈的台南扶輪社昨天在台南車站舉行捐贈儀式，並透過社群網站發文指出，鋼琴捐贈者為已故前台南市警察局局長王文忠及其遺孀楊雪蓮與家人，台南是王文忠公職生涯最後一站與退休之地，希望能將這台陪伴家人多年的鋼琴捐出，恰好新站啟用，讓這份愛以美妙方式重新回饋台南。

台鐵 鋼琴 公共

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