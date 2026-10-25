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5300萬元讓土庫長青公園變年輕 雲林縣府攜手公所打造全齡共融公園

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
位於土庫鎮老人會旁的長青公園，老樹成林是市區中心的主要休閒綠地，但設施老舊又不足，縣府和鎮公所攜手今天動工，將打造全齡共融公園。記者蔡維斌／攝影
位於土庫鎮老人會旁的長青公園，老樹成林是市區中心的主要休閒綠地，但設施老舊又不足，縣府和鎮公所攜手今天動工，將打造全齡共融公園。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮老人會旁的長青公園，設立近20年是鎮區中心主要的休閒綠地，但園區設施老舊，鎮公所與縣府攜手斥資約5500萬元將分兩期工程，將改造為土庫首座共融公園，一期工程今天動工。公所表示，連同第二期工程預計明年中完成，將提供一個老少全齡共融的優質遊憩場所。

動工典禮由雲林縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱、立委丁學忠、縣議員王鈺齊、鎮代會主席王錦文、土庫老人會長李國同等人共同主席。陳特凱說，長青公園緊鄰老人會面積約一公頃，是鎮區中心主要的運動休閒綠地。

但多年來民眾反應公園的運動設施多半提供給長者使用，為讓公園能多元使用，加上周邊有國中、國小，因此這次公園大改建，即朝共融式休憩方向設計，工程分兩期施工，第一期縣府補助3000萬元，第二期由公所自籌2500萬元。

長青公園將規畫8大改善亮點，除動體遊戲場、林下遊憩場、風雨球場、舒涼長樂場，也將設置多樣的滑梯、滑索，同時也增設戶外噴水池，多樣化的遊憩空間，讓民眾運動散步更舒適，園區綠地林蔭將大量保留，可供乘涼。

陳特凱說，一期工程動工後，馬上進行二期工程發包，將興設夜間設備、小舞台等，整座公園預計明年中完工，將打造成共融式的「塗褲野趣公園」。

張麗善表示，打造不同年齡層使用的休閒空間，讓孩童有安全的遊戲場域、長輩有舒適的休憩環境，也讓家庭及社區居民能在此交流互動，提升公園的公共使用效益，讓土庫人生活更健康美滿。

位於土庫鎮老人會旁的長青公園，老樹成林是市區中心的主要休閒綠地，但設施老舊又不足，縣府和鎮公所攜手打造全齡共融公園。記者蔡維斌／攝影
位於土庫鎮老人會旁的長青公園，老樹成林是市區中心的主要休閒綠地，但設施老舊又不足，縣府和鎮公所攜手打造全齡共融公園。記者蔡維斌／攝影

位於土庫鎮老人會旁的長青公園，老樹成林是市區中心的主要休閒綠地，但設施老舊又不足，縣府和鎮公所攜手打造全齡共融公園。記者蔡維斌／攝影
位於土庫鎮老人會旁的長青公園，老樹成林是市區中心的主要休閒綠地，但設施老舊又不足，縣府和鎮公所攜手打造全齡共融公園。記者蔡維斌／攝影

位於土庫鎮老人會旁的長青公園，老樹成林是市區中心的主要休閒綠地，但設施老舊又不足，縣府和鎮公所攜手今天動工，將打造全齡共融公園。記者蔡維斌／攝影
位於土庫鎮老人會旁的長青公園，老樹成林是市區中心的主要休閒綠地，但設施老舊又不足，縣府和鎮公所攜手今天動工，將打造全齡共融公園。記者蔡維斌／攝影

雲林 公園 鈺齊

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