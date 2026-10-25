台南添新國際航線 直飛越南河內開航

由越捷航空經營的台南直飛越南河內航線今天正式開航，成為繼日本沖繩、熊本後，台南航空站的第3條國際航線，首班飛往河內230個座位完售，未來每週4班次提供服務。

台南市政府今天在台南航空站舉辦台南-河內航線首航儀式，並由副市長葉澤山帶隊迎接搭乘首班由河內飛到台南航班旅客，致贈紀念品。

葉澤山致詞表示，台南原本有直飛越南胡志明市航線，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間停飛，台南市長黃偉哲積極與航空公司討論直飛越南航線復飛，越捷航空評估後決定經營台南與河內直飛航線，正式開航後成為目前台南第3條國際航線。

葉澤山表示，相信台南直飛河內航線對南部地區觀光客及商務客幫助很大，今天台南首飛河內的230個座位全部賣完，期待往後每週二、四、五、日的定期航班可以班班客滿，為台南帶來更多東南亞遊客。

越捷航空副董事長阮英俊（Nguyen Anh Tuan）表示，每條新航線開通不只連結地圖上的兩個目的地，更是為民眾、企業及地方社會發展開啟嶄新機會，希望台南-河內航線開通後，為兩地民眾搭起交流橋梁，也歡迎台南民眾搭乘前往河內，探索越南北部景點及特色美食。

台南市政府觀光旅遊局表示，市府配合航線開通，持續推動越南市場觀光行銷，推出更多台南旅遊資訊及特色行程，吸引越南旅客到台南旅遊，並盼透過便捷航空交通，深化台越雙向觀光交流。