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30年精華大集結 私房手路菜、傳統工藝帶你走進雲林「巷仔內」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
「雲林社造營業中」嘉年華今天登場，30年精華大集結私房手路菜、傳統工藝，文觀處長謝明璇（左三）引領民眾探索雲林「巷仔內」世界。記者蔡維斌／攝影
「雲林社造營業中」嘉年華今天登場，30年精華大集結私房手路菜、傳統工藝，文觀處長謝明璇（左三）引領民眾探索雲林「巷仔內」世界。記者蔡維斌／攝影

走過30多年的雲林社造，今天以「雲林社造營業中」為主題，在林內鄉紙蝶生態地景園區開辦嘉年華會，集結全縣社造夥伴透過展演、私房手路菜、傳統工藝、繪本影像及互動體驗，將平日散落在庄頭巷弄裡的好手藝、好味道與好故事同步「開門營業」，邀請民眾走進雲林「巷仔內」體驗生活文化與社區特色。

今天有來自全縣44個社區大會串，從特產美食到文創工藝，每個攤位是在地社區文化的縮影，更是地方創生的展現，颱風轉晴吸引大批民眾參觀，

副縣長謝淑亞表示，雲林有448個社區30多年來透過社造展現不凡的生命力，今年以「雲林社造營業中」為主題，希望民眾不只是「看成果」更要像「常客」走進社區，從料理、手作、戲劇與地方故事中認識雲林，感受社區的人文溫度。

文化觀光處長謝明璇指出，今年度共有44件社造提案入選，包括社區、青年與個人、專案及鄉鎮市公所，今年較特別的是有9件新住民個人投入，顯示社造不僅跨世代，更邁向多元文化特色，嘉年華是建立社區交流平台，不僅將成果轉化為「吃、玩、看、聽、做」的多元體驗，更期望藉由交流與培力，累積推動社造的能量。

會場打造「巷仔內廟埕好戲台」讓傳統陣頭、社區劇場輪番上陣，西螺廣興獅陣、元長劇場「庄頭大代誌」、烏塗太鼓、「無錢打和尚文學劇場」、樂活劇場、崙仔烏克麗麗及烏麻越南舞蹈，精彩演出帶動熱鬧氣氛 。

最吸引人的「巷仔內手路菜」帶領民眾從味蕾認識地方。廣興社區「米豆腐」、南陽社區的鮮奶酪搭配香瓜醬，朝陽社區草仔粿、大埔社區筍丁肉燥切仔麵、烏麻社區越南涼糕及蒜鄉麻園慢火熬煮的芝麻糊等，每道料理都裝滿社區生活記憶。

除了美食和展演，「巷仔內」也有好手藝和好電影，濁水溪泥染、春仔花纏繞、刺繡令旗及綠色飛魚，樣樣是創意，「親子尪仔冊」從人物生命、漁村風景到老屋記憶，孩子從閱讀親近土地，透過故事愛家鄉。

雲林社造中心計畫主持人王志華指出，多年社造成果讓更多年輕人願意回鄉投入，迎合高齡社會，未來希望朝關懷生活環境及培養健康老化方向推展。

各社區的手作工藝展現在地文化特色。記者蔡維斌／攝影
各社區的手作工藝展現在地文化特色。記者蔡維斌／攝影

崙背羅厝廖婉婷研創的「羅屋庄文化大冒險」桌遊，可讓孩子輕鬆學客語，了解客家文化。記者蔡維斌／攝影
崙背羅厝廖婉婷研創的「羅屋庄文化大冒險」桌遊，可讓孩子輕鬆學客語，了解客家文化。記者蔡維斌／攝影

各社區的手作工藝展現在地文化特色。記者蔡維斌／攝影
各社區的手作工藝展現在地文化特色。記者蔡維斌／攝影

颱風遠離，天氣轉晴，雲林社造嘉年華吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影
颱風遠離，天氣轉晴，雲林社造嘉年華吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影

西螺廣興獅陣為雲林社造嘉年華會表演「開張大吉」。記者蔡維斌／攝影
西螺廣興獅陣為雲林社造嘉年華會表演「開張大吉」。記者蔡維斌／攝影

精華 雲林 謝淑亞

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