台南東山咖啡節登場 邀民眾體驗在地手沖咖啡烘豆與特色農產山城旅遊

台南東山咖啡節今天東山區農會十果文創園區開幕，有各種農特產品展售、咖啡體驗、創意手作及舞台展演，要展現東山農業產業的多元特色與地方文化魅力。

這場「農業產業文化與農特產品創新行銷」活動以「咖啡紅了・東山盛開」為主題，除年度傑出農友表揚，也規畫手沖咖啡體驗、烘豆體驗、DIY及農特產品市集，展售在地咖啡與當季農產青皮椪柑，呈現東山農業的多元特色。

市府表示，東山有適宜自然環境，孕育出風味獨具的在地咖啡，邀請全國民眾把握秋季出遊時光，沿著175咖啡公路走訪東山，品味咖啡香、欣賞山城風光，深入認識在地農業，以實際行動支持農民，促進地方產業永續發展。

東山區農會總幹事余淑琴說，即日起在東山農會農產萬物館購買該會出品農特產品滿599元，再加購一杯咖啡，即贈咖啡紀念杯，歡迎民眾踴躍參與、選購在地好物。

農業局長馮祥勇表示，目前台南市咖啡種植面積約62公頃，東山區就約53公頃，為台南重要的咖啡產區。東山憑藉適宜的地形、地質與氣候條件，孕育出香氣濃郁、風味獨具的咖啡。今年活動以「咖啡紅了・東山盛開」為主題，結合農特產品展售及多元體驗，並融入農業資源循環利用理念，將咖啡渣轉化為創意手作素材，讓民眾在參與活動的同時，認識資源再利用的價值，進一步提升對地方農業特色與永續發展的認識。

農業局表示，東山咖啡節透過市集展售、咖啡體驗及山林健行等活動，串聯在地農業、文化與觀光。第二場11月1日在李子園日月明宮登場，結合「健行東山175咖啡公路」，帶領民眾走進山林，踏上蜿蜒山間小徑，展開一段沈浸式的咖啡香氣旅程。另安排在地風味餐及咖啡香薰蠟燭DIY，讓民眾在感受山林氣息、品味地方風味，深入認識孕育東山咖啡的土地與人文特色，並以實際行動支持在地農民，攜手推動地方農業永續發展。

台南東山咖啡節登場，邀民眾體驗在地手沖咖啡、烘豆與特色農產山城旅遊。圖／農業局提供

台南東山咖啡節登場，邀民眾體驗在地手沖咖啡、烘豆與特色農產山城旅遊。圖／農業局提供