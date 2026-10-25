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台南海佃路爆炸案2個月 空地廢棄物四散如廢墟…居民憂強風釀二次傷害
台南安南區海佃路二段空地廢棄物火警爆炸案迄今兩個月，現場仍像一片廢墟，又遇颱風來襲，有議員參選人指出，若強風吹落廢棄物恐釀周邊居民二次傷害。市府回應，前天接獲通報，廿七日將再次協助清運。
南市環保局表示，事故發生初期，現場涉及檢警採證和安全考量，先行採取覆土等汙染防制措施，在經確認無須保全證據後，九月五日動員重機具、清潔人力進場清除，同時清洗周邊側溝、沖洗道路，累計清理廢棄物約一四一公噸，另外，現場原有十輛燒毀車輛，其中三輛已由民眾自行拖離，其餘七輛車主尚未完成報廢及拋棄程序，安南區公所持續追蹤辦理進度。
國民黨南市議員參選人姚正玉說，爆炸案現場至今停著燒毀的車輛，土石、廢棄物等散落一地，但封鎖線已解除，現場清理為何還沒完成？颱風來襲，散落的廢棄物若被強風吹起，會不會再造成傷害？誰來確認現場安全？
她提到，災情最嚴重的海佃路二段二八八巷某受災戶說「除了第一時間的慰問金，其他都沒有下文」，由於該里的里長因爆炸案目前收押無法履職，地方服務更是停擺，此時區公所、市府就應該主動補位，拿出實際行動協助居民度過難關。
環保局指出，考量各受災戶後續修繕時間不同，勢必持續產生修繕廢棄物，協調由安南區公所同意在現場暫置及協助管理，環保局則配合協助清運，盡速恢復社區整潔與生活環境。
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