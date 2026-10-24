棺材、牛頭馬面今晚上陣！台南商圈萬聖節中式靈堂 挑戰膽識評價兩極

近年來萬聖節活動被戲稱為「全台創意設計大賽」，其中，台南海安商圈的萬聖節變裝踩街更成為南部知名朝聖活動，今年商圈團隊不僅直接封街舉辦，更把中式靈堂「幽靈殿堂」架設在現場，挑戰玩家膽識，活動今、明兩天登場，今下午已吸引大批遊客湧入，主辦單位預估兩天人潮將破萬人次。

海安觀光商圈今年萬聖節活動以「驚悚」風格打造多處主題裝置，包括幽靈殿堂、孟婆橋及日式靈異公車站等，其中仿中式規格搭建的靈堂備受矚目，靈堂內擺放2副棺材、牛頭馬面遺照，還安排工作人員扮演靈堂角色，供自願入內的遊客體驗試膽，而大膽嘗試也引發兩極評價。

台南市海安觀光商圈發展協會理事長黃舜屏表示，今年以「來自地府的萬聖派對，當牛頭遇上馬面」為主題，也特別邀請西羅殿十太保神明駐駕海安路，為活動祈福，遊客可透過鑽轎祈求平安；除驚悚裝置，活動還規畫萬聖踩街趣、大遊行及扮裝比賽，並集結上百個品牌推出特色市集，從人氣美食、手作小物到特色服飾應有盡有。

此外，現場還有台式電影車、布袋戲、抽獎活動及萬聖主題裝置藝術等。主辦單位也預估兩天活動人潮將破萬人次，呼籲有興趣的民眾若開車前往可將車輛停放在周邊平面或地下停車場，然而因人潮眾多建議民眾可搭乘大眾運輸，一起體驗節慶氣氛。

海安觀光商圈發展協會今年以「來自地府的萬聖派對，當牛頭遇上馬面」為主題，24、25日舉辦萬聖節活動。記者萬于甄／攝影