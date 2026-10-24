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2026台南關子嶺溫泉美食節開幕 夜祭巡行入夜登場

中央社／ 台南24日電

2026台南關子嶺溫泉美食節今天開幕，在大成殿廣場以巨無霸大鼎烹煮「香菇脆筍湯」，千份美味湯品迅速一掃而空，關嶺夜祭巡行也將在入夜後登場，穿梭於山城光影間。

台南關子嶺溫泉美食節今年邁入第22屆，今天在大成殿廣場開幕，遊客湧進享受泥漿溫泉，品嘗桶仔雞等美食，還可順遊東山175咖啡公路品味在地咖啡香，再到後壁選購冠軍米，一路體驗台南多元風土人文與產業特色。

今年美食節延續去年「天下第一鼎」千人品嘗活動，並結合夜間踩街、主題市集、音樂派對、光影藝術裝置、小旅行及消費抽機票等。

台南市政府提醒，今晚關嶺夜祭巡行，傍晚5時至晚上8時市道175號（紅葉隧道口）至172乙交叉路口（往東山咖啡公路口）實施交通管制，旅客應避開管制時段進出溫泉區，並依交管人員指示方向行駛。

台南關子嶺溫泉美食節分為10月24日至25日開幕週、11月7日至8日主題週。開幕首日以「天下第一鼎」烹煮香菇脆筍湯，免費提供1000份，晚間6時舉辦關嶺夜祭巡行。主題週規劃千人品嘗香菇蛋及咖啡、2天音樂派對等內容。

關子嶺 溫泉 台南

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