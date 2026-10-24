從產地走向品牌 2026啡嚐嘉義咖啡節登場

2026啡嚐嘉義咖啡節今天登場，集結30家咖啡莊園與品牌，並設展區介紹異國咖啡文化，嘉義縣長翁章梁肯定在地咖啡農友及職人長期投入，讓嘉義咖啡走出自己的特色道路。

翁章梁說，嘉義能夠舉辦專屬的咖啡節，是因為有許多咖啡農友與職人在嘉義長年耕耘，嘉義咖啡種植面積約200公頃，只有茶葉種植面積的1/10，雖然規模不大，但在地業者以精品咖啡為發展方向，持續精進栽培、後製與沖煮技術，在各項咖啡賽事獲得肯定，逐漸打響嘉義咖啡的名號。

翁章梁表示，產地名稱對咖啡品牌發展相當重要，如同曼特寧、藍山咖啡產區，阿里山咖啡也逐漸建立自己的品牌知名度。感謝在地莊園及業者長期投入，縣府會繼續推廣嘉義咖啡，讓在地品牌走向更廣大的國際市場。

今年咖啡節以「世界風味在嘉義相遇」為主題，串聯阿里山、梅山、竹崎、番路及中埔等5大產區，並邀集6個農村再生社區參與。現場設有咖啡莊園廊道、咖啡杯測、職人沖煮示範及咖啡器具展示等內容，另呈現土耳其、義大利、法國、日本、比利時、德國、愛爾蘭及越南共8國咖啡文化，讓民眾從不同角度認識咖啡的多元樣貌。

除了主題展，25日將安排國際咖啡論壇，邀請國內外咖啡專業人士，分享沖煮技術、品質管理、風味品評及市場趨勢，促進咖啡產業交流。

現場推出消費滿新台幣250元抽獎、集章活動及阿里山漂浮咖啡等特色體驗，民眾也可搭乘五分車走訪蒜頭糖廠，感受園區的歷史文化與鐵道特色。

「2026啡嚐嘉義咖啡節」持續至10月26日，25日至26日活動時間為上午10時30分至下午5時30分，更多資訊可至「啡嚐嘉義」Facebook粉絲專頁查詢。