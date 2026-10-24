薔琵颱風釀災…雲林剩1800戶停電 台電力拚今晚全數供電

薔琵颱風造成雲林縣大小災情，消防局統計昨晚到今天上午進入災損高峰，報案件數增加265件，兩天累計達705件，其中以電力等民生設施居多，累計停電戶數逾3萬4000戶，經台電雲林區處出動搶修到今天下午停電戶數已只剩1800戶，集中在四湖、口湖、水林及台西等海線地區，台電仍將持續搶修力拚今晚能全數恢復供電，請停電戶耐心等待。

薔琵颱風今天風勢轉弱，雲林地區今天只下小雨，但各地通報的災情直到中午仍持續增加，雲林消防局指出，災情以民生、基礎設施588件最多，其次為路樹69件、廣告招牌24件。通報以麥寮鄉114件最多，其次為口湖鄉73件、東勢鄉67件及二崙鄉60件。

兩天來包括林內鄉及西螺鎮一帶也通報幾起電線走火，此外口湖、麥寮等地也有幾起電線掉落魚塭或道路案件。西螺則有機車騎士遭掉落電線絆倒受傷，消防隊均前往處理、協助。

台電雲林區處長蔡緒良指出，這次強風挾帶海面鹽分及沙塵，形成「鹽塵害」，且缺乏雨水沖刷，鹽塵附著於礙子表面，降低絕緣造成漏電、閃絡等現象，進而引發線路跳脫。尤其口湖、四湖地區，修復後因鹽塵影響再次跳電，搶修人員必須逐支電桿清洗礙子再重新送電，大幅增加搶修時間與難度。

至於民眾反映「隔壁有電、我家卻沒電」蔡緒良說明，電力復原須依「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」的順序逐步進行，因此即使鄰近住戶已復電，個別用戶仍可能因局部線路或變壓器故障而停電。風災搶修，主要依照災情嚴重程度、影響範圍及復電急迫性調度，優先處理影響範圍較大、停電戶數較多的線路，以及電線斷落等涉及公共安全的案件，醫院、抽水站等重要設施也列為優先搶修對象。

台電雲林區處持續透過LINE群組與民意代表、公所及里長聯繫，協調搶修作業。若所在區域已公告復電，但家中仍未恢復供電，請撥打台電1911客服專線或雲林區處通報電話(05-5323927)，此外，台電再次呼籲切勿碰觸或撿拾掉落電線，以免發生觸電危險。

雲林沿海強風挾帶鹽分及沙塵帶來嚴重「鹽塵害」，台電全力動員搶修，預定趕在今天全面恢復供電。圖／台電雲林區處提供

雲林沿海強風挾帶鹽分及沙塵帶來嚴重「鹽塵害」，台電全力動員搶修，預定趕在今天全面恢復供電。圖／台電雲林區處提供