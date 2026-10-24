劉建國邀農糧署會勘雲林農損 分署長：盡快報部核發救助

薔琵颱風挾帶強風，造成雲林多處農田災情，立委劉建國今天邀農糧署中區分署長陳尚仁、台南農改場斗南分場長陳俊仁抵元長、東勢等地會勘，了解大豆、大蒜、毛豆、落花生、高粱、甘藷、胡蘿蔔及水稻等作物受損情形，陳尚仁表示將盡速報農業部，盡快核發救助金，早日復耕。

民進黨立委劉建國獲知強颱帶來農損，今天邀農糧署中區分署長陳尚仁、台南農改場斗南分場長陳俊仁、元長鄉長李明明、東勢鄉長張健福、縣議員蔡永富等人會勘，經到各地踏勘後，劉建國表示，許多秋作才剛下種不久，種子、肥料、人工等成本都已投入，一場風災心血付諸流水。盼中央加速救助作業。

陳俊仁表示，經現勘後，作物損害達到標準，請農友若有災損，務必趕緊向公所通報，以利後續作業。陳尚仁也說，將會盡快報農業部，盡快核發，讓受災農友早日領到救助金、儘速復耕。

劉建國強調，將持續追蹤農業部公告及救助核發進度，提醒農民先利用「農產業天然災害現地照相App」拍照留存佐證，待救助公告後於期限內向公所提出申請，後續消息會盡速通知大家。

薔琵颱風襲雲林農作受損，立委劉建國邀農糧署主管會勘，並要求加速救助。圖／劉建國提供

薔琵颱風襲雲林農作受損，立委劉建國邀農糧署主管會勘，並聽取農民心聲，農糧署表示會加速救助作業。圖／劉建國提供