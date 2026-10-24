聽新聞
0:00 / 0:00
劉建國邀農糧署會勘雲林農損 分署長：盡快報部核發救助
薔琵颱風挾帶強風，造成雲林多處農田災情，立委劉建國今天邀農糧署中區分署長陳尚仁、台南農改場斗南分場長陳俊仁抵元長、東勢等地會勘，了解大豆、大蒜、毛豆、落花生、高粱、甘藷、胡蘿蔔及水稻等作物受損情形，陳尚仁表示將盡速報農業部，盡快核發救助金，早日復耕。
民進黨立委劉建國獲知強颱帶來農損，今天邀農糧署中區分署長陳尚仁、台南農改場斗南分場長陳俊仁、元長鄉長李明明、東勢鄉長張健福、縣議員蔡永富等人會勘，經到各地踏勘後，劉建國表示，許多秋作才剛下種不久，種子、肥料、人工等成本都已投入，一場風災心血付諸流水。盼中央加速救助作業。
陳俊仁表示，經現勘後，作物損害達到標準，請農友若有災損，務必趕緊向公所通報，以利後續作業。陳尚仁也說，將會盡快報農業部，盡快核發，讓受災農友早日領到救助金、儘速復耕。
劉建國強調，將持續追蹤農業部公告及救助核發進度，提醒農民先利用「農產業天然災害現地照相App」拍照留存佐證，待救助公告後於期限內向公所提出申請，後續消息會盡速通知大家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。