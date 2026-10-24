台南海佃路爆炸案至今未清完 議員參選人憂二次傷害 環保局回應了

台南市安南區海佃路空地廢棄物火警爆炸案迄今已2個月，現場如今仍像一片廢墟，且近期又遇上颱風來襲，有議員參選人擔憂，若強風來襲散落的廢棄物恐造成周邊居民二次傷害。對此，南市環保局回應，災後持續協助相關環境清理工作，27日也將再次協助清運。

國民黨台南市議員參選人姚正玉表示，海佃路二段爆炸案現場至今還停著燒毀的車輛、土石、廢棄物等散落一地，且如今封鎖線已解除，現場清理為何還沒完成？颱風來襲，散落的廢棄物若被強風吹起，會不會再造成傷害？誰來確認現場安全？

她提到，該里里長因爆炸案目前遭羈押無法履職，地方服務更是停擺，此時區公所、市府就應該主動補位，拿出實際行動協助居民度過難關。姚正玉強調，封鎖線撤了，不代表災難已經結束；慰問金發了，更不代表政府的責任已經完成。

環保局回應，事故發生初期，因現場涉及檢警採證及安全考量，先行採取覆土等汙染防制措施，在經確認無須保全證據後，9月5日已動員重機具及清潔人力進場清除，同時針對周邊側溝、道路沖洗清理，累計清理廢棄物約141公噸。

另外，現場原有10輛燒毀車輛，其中3輛已由民眾自行拖離，其餘7輛因涉及私人財產權益，車主尚未完成報廢及拋棄程序，目前由安南區公所持續追蹤辦理進度。

環保局也說，考量各受災戶後續修繕時間不同，勢必持續產生修繕廢棄物，為便利民眾清理，經協調由安南區公所同意在現場暫時堆置及協助管理，環保局則配合清運需求提供協助，目前在23日接獲安南區公所通報後，已排定27日再次清運。

環保局強調，災後環境復原為跨機關持續推動的工作，會將透過區公所與環保局分工合作，兼顧受災戶修繕需求及周邊環境品質，持續協助清理，儘速恢復社區整潔與生活環境。