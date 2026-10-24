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薔琵一度造成台南1.8萬餘戶停電 台電力拚今晚全復電

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
薔琵颱風擦身而過，台南轄內一度累計多達1萬8000多戶停電，截至今早11時復電率已達9成7，台電預估目前仍有535戶停電搶修中，預計今晚將全數恢復供電。圖／台電台南區處提供
薔琵颱風擦身而過，台南轄內一度累計多達1萬8000多戶停電，截至今早11時復電率已達9成7，台電預估目前仍有535戶停電搶修中，預計今晚將全數恢復供電。圖／台電台南區處提供

薔琵颱風擦身而過雖未登陸，但仍為台南地區帶來強勁風勢，造成台南轄內一度累計多達1萬8000多戶停電，截至今早11時復電率已達9成7，台電預估目前仍有535戶停電搶修中，預計今晚將全數恢復供電，讓民眾回歸正常生活。

台電台南區處表示，此次薔琵颱風的風勢造成許多地區的電線斷線或脫落、桿線火花、開關故障、樹竹塌壓纜線等災情傳出，第一時間已派出300多人次工程人員及廠商全力搶修，感謝受災用戶在停電期間給予體諒、包容與耐心等候，寶貴的理解是前線同仁持續奮戰的最大動力。

台電台南區處也說，轄區內昨累計達1萬8000多戶停電，大多數用戶已恢復供電，目前主要僅剩七股、將軍、安南、永康等地區約535戶仍在搶修中。台電提醒，民眾若發現電表表箱破損脫落、屋內線受損等部分，務必請專業人員詳細檢查安裝妥後，通知台電派員檢視封印，以維用電安全。

另外，用戶若自備桿傾倒無電，請自行將自備桿建妥後通知台電，台電也將派員拉線恢復供電，也呼籲民眾發現電線掉落、電桿傾斜等情況，請勿靠近，並立即通報台電「1911」客服專線或當地政府機關處理。

薔琵颱風擦身而過，台南轄內一度累計多達1萬8000多戶停電，截至今早11時復電率已達9成7，台電預估目前仍有535戶停電搶修中，預計今晚將全數恢復供電。圖／台電台南區處提供
薔琵颱風擦身而過，台南轄內一度累計多達1萬8000多戶停電，截至今早11時復電率已達9成7，台電預估目前仍有535戶停電搶修中，預計今晚將全數恢復供電。圖／台電台南區處提供

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