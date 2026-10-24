颱風假第2天雲林各大醫院 各科門診時間異動一次看

薔琵颱風來襲，雲林縣今天全縣持續停班停課，颱風假進入第2天，全縣各大醫院除急診正常運作，多數門診及檢查都停止或有調整，民眾出門就醫前可先致電或上網查詢，以免白跑一趟。

台大醫院雲林分院表示，斗六、虎尾兩院區急診、洗腎室及住院服務照常，門診、門診手術、門診檢查、檢驗、放射檢查及慢性病連續處方箋領藥全面停止。原已預約看診的民眾，若因颱風無法回診，可在1個月內持原預約單，於該醫師看診日到掛號處辦理加號。

虎尾若瑟醫院今天急診照常，門診則調整上午開診，一般外科、一般內科、泌尿科及兒科各開設1診。

成大醫院斗六分院急診及住院服務正常，門診停診；慢性病連續處方箋領藥、檢查及療程治療也暫停。

麥寮長庚醫院急診、住院、住院手術及血液透析照常；其餘門診、放射診斷科、檢查中心各項檢查及門診手術均暫停。請於上班日來電6915151轉2164放射診斷科或2160檢查中心改約檢查時間。就醫專車亦全面停駛。

北港媽祖醫院表示，今天上午門診正常看診，夜間門診停診，急診維持24小時正常運作，血液透析治療照常；復健治療則中午12時結束。

各院所因應颱風調整看診服務，民眾若有就醫需求，出發前應先確認科別開診情形及檢查、治療是否正常，以免向隅。