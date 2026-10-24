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風勢強大雲林深夜多處電桿起火、斷線 台電搶修剩3136戶停電

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台電漏夜冒著強風全力搶修電力。圖／台電雲林區處提供
台電漏夜冒著強風全力搶修電力。圖／台電雲林區處提供

薔琵颱風帶來強勁風勢，造成雲林縣多處電力設備受損，截至昨天晚上8時累計曾停電戶數逾2萬3000戶，經台電出動搶修，到昨晚尚有3200餘戶停電，復電率約86%，但台電人員仍持續漏夜趕工，到今天早上停電戶數3136戶，台電仍將持續搶修，請停電戶耐心等待。

台電雲林區處表示，電力損失多為架空配電線路遭強風吹襲，產生電線斷落造成起火、停電，此外，部分地區則因強勁風力導致2電桿斷桿、１電桿嚴重傾斜待復舊，由於風勢持續強烈，部分線路即使完成搶修、恢復供電，仍因強風吹襲造成後續新增電線再次斷落及設備損壞，導致新增停電戶數不斷發生。

因此，雖然台電同仁持續投入搶修，整體停電戶數仍未能快速下降，隨著入夜後風雨仍然持續不斷，夜間路況不佳、視線不良，電力搶修面臨很大挑戰。

目前停電戶數較多的地區為東勢、四湖、台西、崙背、元長及水林等鄉鎮，台電雲林區處指出，依據中央氣象署預報，薔琵颱風預計於24日逐漸北上遠離，雲林地區風勢可望於明天中午起逐漸減弱。屆時，在風勢及現場作業條件改善後，台電應可加速故障排除及設備修復工作，力拼24日完成全數復電。

台電雲林區處蔡緒良處長表示，感謝各界及用戶的體諒與耐心等候。面對持續強風及夜間視線不佳等不利條件，所有搶修人員仍堅守崗位進行搶修工作。台電將在確保人員安全的前提下，盡最大努力讓尚未復電的民眾早日恢復正常用電。最後，台電再次呼籲民眾，切勿碰觸或撿拾掉落之電線，以免發生觸電事故！

台電漏夜冒著強風全力搶修電力。圖／台電雲林區處提供
台電漏夜冒著強風全力搶修電力。圖／台電雲林區處提供

台電漏夜冒著強風全力搶修電力。圖／台電雲林區處提供
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台電漏夜冒著強風全力搶修電力。圖／台電雲林區處提供
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台電 停電 雲林

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