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嘉惠台南特教生！民間善款3年逾千萬元 助34校進用助理員

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
宏偉展翼計畫捐贈535萬給台南市政府，協助34所學校聘用特教助理員。圖／台南市政府提供
宏偉展翼計畫捐贈535萬給台南市政府，協助34所學校聘用特教助理員。圖／台南市政府提供

台南市愛心人士發起「展翼關懷行動」，捐贈五三五萬元，協助台南市卅四所學校進用特教學生助理人員，支持特殊教育學生在校生活及學習。教育局長鄭新輝表示，捐贈者連續三年挹注，累計捐款逾千萬元，及時補足特教支持需求，台南市一一五學年度已有一六四七名學生接受特助員服務，補助經費約七五五○萬元。

此次捐贈者共十二人，包括宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華、大心律師事務所律師黃睦涵、國棋科技董事長陳保孝、世宇營造總經理葉育超、智匯保經副總柯勝峰，以及吳宗勳、鄭琮霖、謝俊鴻、呂哲源、李忠杰、何秋鑫、邱奕豪等人。

教育局指出，陳榮華長期投入公益，二○二三年及二○二四年連續兩年以父母名義各捐贈一輛復康巴士，協助行動不便的身心障礙者，考量特教學生在校生活及學習需求，陳榮華推動展翼關懷行動，連續三年捐助特教助理人員經費。

陳保孝曾於二○二一年新冠肺炎疫情期間，與友人合資捐贈二千五百片面罩給台南市警察局，支援第一線警務人員執勤。此次應陳榮華邀請，認捐學校特教助理人員經費。

為保障特教生學習權益，台南市持續爭取經費挹注，並於今年六月廿四日、九月二日及十月十四日增加三次申請區間，受理各校申請特教學生助理人員服務，協助學生適應校園生活，提升學習支持量能。

市長黃偉哲感謝陳榮華等十二名捐贈者長期投入公益、回饋社會，攜手保障特教學生學習權益，市府將持續支持特殊教育，完善相關服務，讓學生在有關懷、有支持的環境中成長。

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