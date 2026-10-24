坐輪椅通行像障礙賽…台南、嘉義議員參選人親測頻「卡關」

台南、嘉義議員參選人不約而同以輪椅體驗人行道障礙困境，台灣基進台南永康區市議員參選人吳依潔坐上輪椅，實測中華路新建人行道及永信國小周邊通學路線，發現斜坡接縫高低不平、部分路段缺乏人行道，通行費力，還得與車爭道；嘉義市東區民眾黨議員參選人林昱孜、小歐盟提名西區議員參選人林詩涵指出機車占用人行道、無障礙坡道設計不良等問題，呼籲市府改善通行環境。

吳依潔表示，她接受「椅人」發起的輪椅族街頭挑戰，實測中華路新建人行道，發現有斜坡與路面接縫不平，輪椅容易卡住，進入柏油路面後推行阻力增加，重新推上人行道時更費力，甚至有向後翻覆的風險，加上三角錐等障礙物，使用者必須不斷調整方向。

她也從永信國小出發，體驗學童可能行經的通學路線，發現人行道與行人穿越線銜接處有高低落差，部分路段甚至沒有設置人行道，輪椅族只能走在車道上與車爭道。她認為，通學環境不能只著重校園周邊建設，應檢視整體道路安全。

林昱孜坐輪椅走訪嘉義市道路及公園，發現坑洞、高低落差等障礙，部分無障礙廁所標示不清，道路人行空間也不完善。提出標示清楚、道路平整、人行道完善等訴求，強調無障礙環境是市民基本需求。

林詩涵近期受傷坐輪椅外出，發現嘉義市友愛路騎樓及人行道遭機車占用，只能繞進車道；部分店家斜坡過陡、坡道破損或銜接不良，也增加通行風險。呼籲市長參選人、市府官員及議員親自坐輪椅走訪市場、公園與街道，找出通行障礙，並持續追蹤改善進度。