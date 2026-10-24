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坐輪椅通行像障礙賽…台南、嘉義議員參選人親測頻「卡關」

聯合報／ 記者吳淑玲魯永明／連線報導
台灣基進台南永康區市議員參選人吳依潔坐輪椅體驗中華路新建人行道，發現斜坡接縫不平，部分路段障礙物多，輪椅通行相當費力。圖／吳依潔提供
台灣基進台南永康區市議員參選人吳依潔坐輪椅體驗中華路新建人行道，發現斜坡接縫不平，部分路段障礙物多，輪椅通行相當費力。圖／吳依潔提供

台南嘉義議員參選人不約而同以輪椅體驗人行道障礙困境，台灣基進台南永康區市議員參選人吳依潔坐上輪椅，實測中華路新建人行道及永信國小周邊通學路線，發現斜坡接縫高低不平、部分路段缺乏人行道，通行費力，還得與車爭道；嘉義市東區民眾黨議員參選人林昱孜、小歐盟提名西區議員參選人林詩涵指出機車占用人行道、無障礙坡道設計不良等問題，呼籲市府改善通行環境。

吳依潔表示，她接受「椅人」發起的輪椅族街頭挑戰，實測中華路新建人行道，發現有斜坡與路面接縫不平，輪椅容易卡住，進入柏油路面後推行阻力增加，重新推上人行道時更費力，甚至有向後翻覆的風險，加上三角錐等障礙物，使用者必須不斷調整方向。

她也從永信國小出發，體驗學童可能行經的通學路線，發現人行道與行人穿越線銜接處有高低落差，部分路段甚至沒有設置人行道，輪椅族只能走在車道上與車爭道。她認為，通學環境不能只著重校園周邊建設，應檢視整體道路安全。

林昱孜坐輪椅走訪嘉義市道路及公園，發現坑洞、高低落差等障礙，部分無障礙廁所標示不清，道路人行空間也不完善。提出標示清楚、道路平整、人行道完善等訴求，強調無障礙環境是市民基本需求。

林詩涵近期受傷坐輪椅外出，發現嘉義市友愛路騎樓及人行道遭機車占用，只能繞進車道；部分店家斜坡過陡、坡道破損或銜接不良，也增加通行風險。呼籲市長參選人、市府官員及議員親自坐輪椅走訪市場、公園與街道，找出通行障礙，並持續追蹤改善進度。

輪椅 議員 實測 嘉義 人行道 台南

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