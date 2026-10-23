薔琵颱風台南累積近1萬3千戶停電 搶修順序曝

薔琵颱風來襲各地陸續傳出停電，截至今下午5時，台南地區曾停電戶數達1萬2950戶，陸續搶救復電中。今入夜後如有停電，為顧及搶修人員安全，台電將於明(24)日一早儘速派員搶修。

台電新營區營業處業務經理鄭靜枝說，轄區內主要停電區域集中在新營區、北門區及鹽水區等地區，主要為瞬間強風造成電線斷線或開關跳脫引發停電。

鄭靜枝表示，為增進搶修效率，台電新營區處與南市府加強配合聯繫，並指派專員與各區里長及民意代表建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物，減少停電時間。

民眾亦可使用「台灣電力APP」報修或利用台電公司網站「天然災害停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可以馬上查詢或通報停電資訊。

若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線或新營區處停電通報電話(06）6335481。今(23)日入夜之後，如有停電災情，為顧及搶修人員安全，台電將於明(24)日一早派員搶修。

台電新營區營業處也說明，電力搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則來進行，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，請停電用戶體諒。