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薔琵颱風襲雲林 曾有1.2萬戶停電9人送醫

中央社／ 雲林縣23日電

薔琵颱風來襲，雲林縣颳起強風導致電線掉落停電，全縣曾有約1萬2000戶停電，此外，有9人因強風跌倒或被異物砸傷送醫，經送醫後均無大礙，其中1人因骨折需住院治療。

中央氣象署資料顯示，雲林縣已進入薔琵颱風暴風半徑內，雲林縣長張麗善今天下午主持應變中心第二次工作會議。

張麗善說，今天沿海各地有測到8級以上的陣風，口湖地區甚至測得12級的強陣風，而風力的影響有向內陸發展的趨勢，提醒相關單位保持警戒，隨時注意後續狀況。

根據雲林縣災害應變中心統計，截至晚間6時為止，全縣累計通報329件，以民生、基礎設施災情257件最多，其次為路樹39件。通報較多的地區為麥寮鄉69件、東勢鄉64件、口湖鄉43件。

雲林縣衛生局表示，截至今天下午3時許，有9人因強風被吹倒、騎機車被吹倒或被吹落的異物砸傷送醫，其中一名87歲的婦人因骨折住院，其他8人治療後出院返家。

台電雲林區營業處說，全縣曾經停電約1萬2000戶，主要集中在東勢、台西、麥寮等鄉鎮；經台電雲林區營業處派員搶修陸續復電，截至今天下午5點還有3679戶停電。

雲林縣農業處指出，颱風夾帶強風，導致部分高莖作物出現倒伏，雲林縣長張麗善提醒公所與農業處聯繫，若須縣府協調中央單位進行會勘，也請公所儘速提出。

薔琵颱風 雲林 停電

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