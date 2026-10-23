薔琵風勢轉強！台南沿海部分地區停電 7座便橋預警封閉

因應颱風薔琵逼近台灣，台南市政府災害應變中心上午提升為一級開設，台南備妥11萬多包砂包及4197片防水擋板，7座便橋預警性封閉，將軍、北門及七股等部分地區傳出停電，市府要求各區加強防汛巡查、確認備援電力，並視風雨情況適時啟動預防性疏散。

民政局統計，截至今天上午5時30分，全市已備妥砂包11萬560包及防水擋板4197片。針對列管的土石流及水災潛勢危險地區，保全戶共681戶，包括設籍1413人、常住人口1079人，其中有14名需要洗腎的民眾。目前尚未啟動強制疏散撤離，各區公所持續進行撤離前整備。

橋梁封閉方面，目前共有7座便橋預警性封閉，包括永康區鹽水溪過水便橋、鹽水區下林過水便橋，以及新營區土庫、南興里、舊廍、鐵線一號及鐵線二號等5座過水便橋。

另有2座橋梁因既有狀況封閉，其中東山區東原二號橋因橋梁斷裂封閉，新市區南175線虎山道路過水橋則因橋墩下陷封閉，市府提醒民眾行經相關路段應配合交通管制，勿冒險通行。

市長黃偉哲指出，颱風暴風圈已接近台灣東部沿海，台南極可能進入七級風暴風半徑範圍，加上颱風路徑仍有變數，移動速度也可能放緩，恐延長對台南的影響時間，要求各單位提高警覺，全面落實防颱應變措施。

民政局長李芳林前往強風警戒區域實地視察，督導各區公所確認防汛人力、物資及備援設備到位情形。針對將軍、北門及七股等部分地區停電，李芳林要求區公所密切掌握停電範圍及台電復電進度，並確認緊急發電機、備援電力與通訊系統正常運作，避免災情通報、應變聯繫及基本民生服務受到影響。

此外，各區也須加強排水設施、抽水站及水閘門巡查，完成避難收容處所與防災物資整備，並加強對弱勢族群的關懷及必要協助。

李芳林表示，民政局將持續督導各區掌握停電及各地災情，強化備援電力支援與防災人力調度，並依現場風雨狀況適時啟動預防性疏散撤離，全力守護市民生命財產安全。

台南市民政局長李芳林趕赴沿海強風警戒區視察，督導各區公所強化防衛整備，確保防汛人力、物資與備援設備皆已到位。圖／台南市政府提供