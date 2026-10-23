坐輪椅實測永康中華路人行道！南市女議員參選人揪通行「卡卡」

台灣基進台南市永康區市議員參選人吳依潔近日坐上輪椅，體驗中華路新建人行道及從永信國小前往英文補習班的路線，發現人行道斜坡接縫高低不平，部分路段障礙物多，輪椅通行相當費力，甚至有向後翻覆的風險；通學路線也有部分路段未設人行道，輪椅使用者與車輛爭道，險象環生。

吳依潔表示，這次接受「椅人」發起輪椅族街頭挑戰，實測中華路新建人行道，發現路面雖然整體尚稱平整，但斜坡與路面交界處高低不平，輪椅容易卡住；進入柏油路面後，推行阻力明顯增加，路面也更加顛簸。當輪椅要從道路重新推上人行道時，因接縫不平，必須花費更大力氣，甚至可能因受阻而向後翻覆。

她只能繞到較平整的地方再推上人行道，部分路段還有三角錐等障礙物，輪椅容易碰撞，使用者必須不斷調整方向、尋找可通行的路線，增加通行難度。

吳依潔指出，設置實體人行道是提供行人安全、明確的步行空間，但不能只看有沒有設置，還要重視路面平整度、斜坡銜接及障礙物排除，才能讓輪椅族、推嬰兒車及拖行李的民眾順利通行。

她也坐輪椅從永信國小出發體驗學童上下學可能行經的道路，沿途在人行道與行人穿越線銜接處就有高低落差，輪椅推行相當費力；通過行穿線後，部分路段卻沒有設置人行道，只能直接在車道上前進，還得隨時注意後方來車。

吳依潔還因路面不平，輪椅一度打滑，且面臨缺乏人行道銜接，車輛停放阻擋通行路線，她表示，當道路缺乏實體人行空間及車道區隔時，行人不僅可能受到停車影響，也面臨與車輛爭道的風險。

吳依潔表示，短短一段距離就有多處通行障礙，凸顯通學區規畫不能只著重校園周邊局部的人行道建設，而應從學童實際行走的路線出發，檢視整體道路安全。

台灣基進台南市永康區市議員參選人吳依潔近日坐上輪椅，體驗中華路新建人行道，斜坡接縫高低不平，部分路段障礙物多，輪椅通行相當費力。圖／吳依潔提供

台灣基進台南市永康區市議員參選人吳依潔坐輪椅從永信國小出發體驗學童上下學可能行經的道路，遇到缺乏人行道銜接，必須與車爭道。圖／吳依潔提供

台灣基進台南市永康區市議員參選人吳依潔近日坐上輪椅，體驗中華路新建人行道，斜坡接縫高低不平，部分路段障礙物多，輪椅通行相當費力。圖／吳依潔提供

台灣基進台南市永康區市議員參選人吳依潔近日坐上輪椅，體驗中華路新建人行道，斜坡接縫高低不平，部分路段障礙物多，輪椅通行相當費力。圖／吳依潔提供