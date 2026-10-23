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坐輪椅實測永康中華路人行道！南市女議員參選人揪通行「卡卡」
台灣基進台南市永康區市議員參選人吳依潔近日坐上輪椅，體驗中華路新建人行道及從永信國小前往英文補習班的路線，發現人行道斜坡接縫高低不平，部分路段障礙物多，輪椅通行相當費力，甚至有向後翻覆的風險；通學路線也有部分路段未設人行道，輪椅使用者與車輛爭道，險象環生。
吳依潔表示，這次接受「椅人」發起輪椅族街頭挑戰，實測中華路新建人行道，發現路面雖然整體尚稱平整，但斜坡與路面交界處高低不平，輪椅容易卡住；進入柏油路面後，推行阻力明顯增加，路面也更加顛簸。當輪椅要從道路重新推上人行道時，因接縫不平，必須花費更大力氣，甚至可能因受阻而向後翻覆。
她只能繞到較平整的地方再推上人行道，部分路段還有三角錐等障礙物，輪椅容易碰撞，使用者必須不斷調整方向、尋找可通行的路線，增加通行難度。
吳依潔指出，設置實體人行道是提供行人安全、明確的步行空間，但不能只看有沒有設置，還要重視路面平整度、斜坡銜接及障礙物排除，才能讓輪椅族、推嬰兒車及拖行李的民眾順利通行。
她也坐輪椅從永信國小出發體驗學童上下學可能行經的道路，沿途在人行道與行人穿越線銜接處就有高低落差，輪椅推行相當費力；通過行穿線後，部分路段卻沒有設置人行道，只能直接在車道上前進，還得隨時注意後方來車。
吳依潔還因路面不平，輪椅一度打滑，且面臨缺乏人行道銜接，車輛停放阻擋通行路線，她表示，當道路缺乏實體人行空間及車道區隔時，行人不僅可能受到停車影響，也面臨與車輛爭道的風險。
吳依潔表示，短短一段距離就有多處通行障礙，凸顯通學區規畫不能只著重校園周邊局部的人行道建設，而應從學童實際行走的路線出發，檢視整體道路安全。
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