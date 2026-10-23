台南3年砸1.4億串聯新化學區人行環境 大新國小通學步道啟用

台南市持續推動學校通學步道改善計畫，新化區大新國小投入967萬7000元改善大新路116巷周邊步行環境，工程已完工，透過人行道墊高、重新鋪設地磚、設置無障礙坡道及優化家長接送區，改善樹根竄生影響排水等問題，區隔人車動線，提升學童上下學安全。第二期工程將再投入1256萬元，規劃退縮重建校門兩側圍牆，擴大通行空間，降低行車死角。

教育局長鄭新輝表示，教育局近3年針對新化區規畫通學區示範計畫，串聯大新國小、新化國小、國中、高中及高中文教區的人行環境改善，總投入經費1.4億元。透過中央、市府各單位、學校及區公所合作，經多次會勘、協調與整合，檢討路口行人安全、行穿線位置及號誌設置，兼顧行人安全與車流順暢，降低路口事故風險。

大新國小校長吳婉媚表示，學校通學步道改善分兩期辦理，第一期已完工，優先改善家長接送區及學童步行動線，建立安全、便利的接送環境；第二期工程經費1256萬元，將退縮重建校門兩側圍牆，擴大校門周邊空間，減少車輛行進死角，提升行人通行安全。

吳婉媚指出，步道改善後，學童及家長反映步行、接送更加安心，附近居民也認為，飯後散步、聊天時，不再感到空間壓迫或有安全疑慮，讓通學步道不只是學生上下學的通道，也成為學校與社區共享的友善空間。

教育局表示，市長黃偉哲上任至今，已投入約16.7億元，改善126所學校的通學步道。推動策略以人行環境需求迫切的學校周邊為優先，整合通學步道、家長接送動線、路口安全改善及行人專用時相號誌等措施，逐步完善校園周邊通行環境，保障學生上下學安全。

教育局指出，通學步道改善不僅涉及交通安全，也攸關學校與社區的連結。未來將持續盤點各校改善需求，並與交通局、工務局、警察局等單位合作，同時加強學生交通安全教育，從硬體環境與用路觀念雙管齊下，打造安全、舒適的通學環境。

斥資近千萬元，台南市新化區大新國小通學步道完工啟用，守護學童安心上學路。圖／台南市教育局提供

斥資近千萬元，台南市新化區大新國小通學步道完工啟用，守護學童安心上學路。圖／台南市教育局提供