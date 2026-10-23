快訊

颱風天闖合歡山？2遊客今晨現身武嶺對「鏡頭君」比YA 警要查了

薔琵暴風圈已籠罩全台！無法排除登陸可能性 粉專示警3地區提高警覺

工業二氧化碳假冒食品級...好市多、IKEA中鏢 醫示警：含2物恐傷身

聽新聞
0:00 / 0:00

台南3年砸1.4億串聯新化學區人行環境 大新國小通學步道啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
斥資近千萬元，台南市新化區大新國小通學步道完工啟用，守護學童安心上學路。圖／台南市教育局提供
斥資近千萬元，台南市新化區大新國小通學步道完工啟用，守護學童安心上學路。圖／台南市教育局提供

台南市持續推動學校通學步道改善計畫，新化區大新國小投入967萬7000元改善大新路116巷周邊步行環境，工程已完工，透過人行道墊高、重新鋪設地磚、設置無障礙坡道及優化家長接送區，改善樹根竄生影響排水等問題，區隔人車動線，提升學童上下學安全。第二期工程將再投入1256萬元，規劃退縮重建校門兩側圍牆，擴大通行空間，降低行車死角。

教育局長鄭新輝表示，教育局近3年針對新化區規畫通學區示範計畫，串聯大新國小、新化國小、國中、高中及高中文教區的人行環境改善，總投入經費1.4億元。透過中央、市府各單位、學校及區公所合作，經多次會勘、協調與整合，檢討路口行人安全、行穿線位置及號誌設置，兼顧行人安全與車流順暢，降低路口事故風險。

大新國小校長吳婉媚表示，學校通學步道改善分兩期辦理，第一期已完工，優先改善家長接送區及學童步行動線，建立安全、便利的接送環境；第二期工程經費1256萬元，將退縮重建校門兩側圍牆，擴大校門周邊空間，減少車輛行進死角，提升行人通行安全。

吳婉媚指出，步道改善後，學童及家長反映步行、接送更加安心，附近居民也認為，飯後散步、聊天時，不再感到空間壓迫或有安全疑慮，讓通學步道不只是學生上下學的通道，也成為學校與社區共享的友善空間。

教育局表示，市長黃偉哲上任至今，已投入約16.7億元，改善126所學校的通學步道。推動策略以人行環境需求迫切的學校周邊為優先，整合通學步道、家長接送動線、路口安全改善及行人專用時相號誌等措施，逐步完善校園周邊通行環境，保障學生上下學安全。

教育局指出，通學步道改善不僅涉及交通安全，也攸關學校與社區的連結。未來將持續盤點各校改善需求，並與交通局、工務局、警察局等單位合作，同時加強學生交通安全教育，從硬體環境與用路觀念雙管齊下，打造安全、舒適的通學環境。

斥資近千萬元，台南市新化區大新國小通學步道完工啟用，守護學童安心上學路。圖／台南市教育局提供
斥資近千萬元，台南市新化區大新國小通學步道完工啟用，守護學童安心上學路。圖／台南市教育局提供

斥資近千萬元，台南市新化區大新國小通學步道完工啟用，守護學童安心上學路。圖／台南市教育局提供
斥資近千萬元，台南市新化區大新國小通學步道完工啟用，守護學童安心上學路。圖／台南市教育局提供

斥資近千萬元，台南市新化區大新國小通學步道完工啟用，守護學童安心上學路。圖／台南市教育局提供
斥資近千萬元，台南市新化區大新國小通學步道完工啟用，守護學童安心上學路。圖／台南市教育局提供

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南中營國小北棟教室啟用 師生歡喜優質學習環境

屏東校園跑道翻新加速…中央再補助19校 2029年拚全面改善

立院教文委員會考察中市校園 促中央補助整建設施

解決平交道塞車回堵 台南新營東山路啟動拓寬至20公尺

相關新聞

台南3年砸1.4億串聯新化學區人行環境 大新國小通學步道啟用

台南市持續推動學校通學步道改善計畫，新化區大新國小投入967萬7000元改善大新路116巷周邊步行環境，工程已完工，透過人行道墊高、重新鋪設地磚、設置無障礙坡道及優化家長接送區，改善樹根竄生影響排水等問題，區隔人車動線，提升學童上下學安全。第二期工程將再投入1256萬元，規劃退縮重建校門兩側圍牆，擴大通行空間，降低行車死角。

新營東山路平交道將拓寬為20米 27日辦說明會

台南市新營區東山路平交道因車流量大，上下班尖峰時段常回堵險象環生，為改善當地交通，市府啟動都市計畫變更作業，將由現有15米拓寬為20米，27日將在民治市政中心舉辦說明會。

嘉義市西區全民運動館下月啟用試營運 免費體驗課程開放預約

嘉義市斥資6.1億元打造的西區全民運動館即將開放！歷經工程施工、驗收及委外營運準備，原訂9月9日國民體育日啟用，延至11月9日開放試營運，為期7天至11月15日，得標經營廠商舞動陽光公司展開網路行銷，透過臉書公布免費體驗、課程及場地預約資訊，邀請市民搶先體驗全新運動空間。

薔琵颱風攪局！台南舊鐵道體驗今暫停 交通新措施一次看

台南鐵路地下化10月17日通車，台南舊車站月台及鐵軌停止使用，台南市政府與台鐵、交通部鐵道局協調，自10月20日起至26日，開放民眾進入舊站部分軌道區拍照打卡。連日來民眾帶著橘子到場朝聖，模仿國文課本裡朱自清背影中父親為兒子買橘子而穿越軌道、爬上月台的橋段。因應薔琵颱風來襲，台南停止上班上課，交通局宣布「軌道・餘溫」舊車站鐵道體驗活動暫停開放一天 ，民眾不要白跑一趟。

台南防颱一級開設！午後恐現9至12級強陣風 民眾不可輕忽

因應颱風「薔琵」逼近台灣，台南市政府災害應變中心今天上午一級開設，並召開第二次工作會報，市長黃偉哲主持表示，颱風暴風圈已接近台灣東部沿海，台南可能進入七級風暴風半徑範圍，且路徑仍有變數、移動速度可能減慢，恐延長影響時間，要求各單位提高警覺、落實防颱措施，降低災損。

廣角鏡／深耕文化傳承 嘉縣府表揚3人

嘉義文化獎邁入第五屆，今年由深耕教育與藝術逾半世紀、捐出超過廿億元協志校產及藝術典藏的何明宗獲頒特殊貢獻獎；投入北管藝術保存近卅年的黃錦財獲文化獎；推動布袋戲創新的三昧堂團長嚴仁鴻獲新人獎。縣長翁章梁昨頒獎說，三名得獎者都展現嘉義文化從奉獻、傳承到創新的多元生命力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。