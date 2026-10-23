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颱風薔琵逼近嘉義沿海2000多戶停電 台電搶修中

中央社／ 記者蔡智明嘉義縣23日電

颱風薔琵逼近，造成嘉義沿海地區2000多戶停電台電公司嘉義區營業今天上午成立緊急應變小組，調派搶修人力與各類重型機具，馳至沿海地區修復中。

台電嘉義區營業處最新統計，截至今天上午10時止，嘉義縣境內累積曾停電戶數達2216戶，停電區域主要集中於東石鄉沿海一帶及零星山區用戶，目前仍有2190戶處於停電狀態，其中以塭港村766戶和型厝村758戶為大宗。

台電表示，已火速動員自營工班前進搶修，現場全力進行塭港地區變壓器吊掛與受損設備更換作業，力求以最快速度為民眾恢復供電。

台電指出，歷次颱風來襲，強風吹落招牌雜物或路樹倒塌壓斷電線，往往是造成線路跳脫與停電的主因。為此，嘉義區處自21日起即動員大量人力與升空車，針對山區及易受風雨影響的關鍵供電線路，加速進行樹木修剪與礙子清洗作業。

台電也針對沿海地區及低窪易淹水地區的變電所與配電設備，全面測試防水閘門及抽水機等防汛裝備以確保堪用無虞，並落實配電自動化系統備援點檢，全面強化電網抗颱韌性。

台電 停電 薔琵颱風

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