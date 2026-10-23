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新營東山路平交道將拓寬為20米 27日辦說明會
台南市新營區東山路平交道因車流量大，上下班尖峰時段常回堵險象環生，為改善當地交通，市府啟動都市計畫變更作業，將由現有15米拓寬為20米，27日將在民治市政中心舉辦說明會。
新營區東山路平交道因長期列車通行頻繁、遮斷時間長，加上道路寬度不足導致尖峰時段車流極易回堵至開元路與省道台1線。為徹底解決此交通瓶頸，南市政府已於本月13日啟動都市計畫變更作業，推動東山路道路拓寬計畫。
據知，拓寬範圍西起開元路，東至台1線，全長約155公尺，規劃將現行15 公尺拓寬至20 公尺。考量到避開南側現有建築物，工程將採取北側單側拓寬方式進行，減少對周邊住戶影響。
都發局代理局長林榮川說，考量避開南側鐵路電氣設施及號誌控制設備，採向北側單側拓寬方式辦理，將部分鐵路用地變更為道路用地及鐵路用地兼供道路使用。工程完成後，將增加道路通行容量，除降低平交道兩側車輛回堵情形、提升路口車流疏解效率外，亦可減少車輛滯留鐵路管制區域之風險，提升整體行車安全，強化新營市區與東山地區交通聯繫，完善區域道路交通路網。
都發局說，為使民眾充分了解，全案即日起辦理計畫書圖公開展覽作業，27日下午2時30分於民治市政中心南瀛堂舉辦說明會，對外說明變更草案內容，相關書圖可至市府或新營區公所閱覽，或至市府都市發展局網站（https://udweb.tainan.gov.tw/)「公告事項─都計公開展覽」查詢。
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