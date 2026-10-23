嘉義市西區全民運動館下月啟用試營運 免費體驗課程開放預約

嘉義市斥資6.1億元打造的西區全民運動館即將開放！歷經工程施工、驗收及委外營運準備，原訂9月9日國民體育日啟用，延至11月9日開放試營運，為期7天至11月15日，得標經營廠商舞動陽光公司展開網路行銷，透過臉書公布免費體驗、課程及場地預約資訊，邀請市民搶先體驗全新運動空間。

舞動陽光公司在西區全民運動館臉書粉絲專頁公告，試營運期間推出全館課程、球場免費體驗活動，讓市民免費感受新場館設施與服務。11月3日凌晨起開放球類及游泳訓練課程報名，11月8日凌晨開放羽球、籃球、匹克球、桌球場地，以及健身房、游泳池等設施預約，相關入場優惠最低6折起，吸引有興趣民眾提前規劃體驗行程。

負責營運舞動陽光公司2007年成立，主要經營競技及休閒運動場館、游泳池與健身中心，總部設於新北市，全台擁有近30處營運據點，具備場館管理經驗及專業運動人力。業者透過社群平台宣傳，希望藉由試營運活動提升市民對新場館的認識，培養規律運動習慣。

市府體育場表示，西區全民運動館完成工程及驗收程序，採OT營運移轉方式，委託舞動陽光公司經營。場館位於西區劉厝里大富路，基地約3公頃，總經費6.1億元，中央補助2億元，餘4.1億元市府自籌，取得綠建築銀級標章。場館採多樓層、多元運動設施規劃，1樓設有溫水游泳池、體適能中心及瑜伽運動教室；2樓籃球、羽球等綜合球場、桌球教室及多功能教室，提供不同年齡層市民運動、健身及參與課程空間。

西區全民運動館2024年5月25日動工，施工期受疫情造成的缺工缺料及物價上漲等因素影響。行政院長卓榮泰4月25日視察，市長黃敏惠率市府團隊簡報工程進度，當時預訂9月9日國民體育日開放，因委外業者需進行空間規劃、設備採購及人員招募，啟用時程調整。

西區全民運動館是繼東區國民運動中心，第2座大型全民運動場館，市府期待場館營運，串連學校、社區及運動俱樂部，擴大全民運動參與人口，透過東、西兩區運動設施配置，縮小區域運動資源落差。

嘉義市斥資6.1億元打造的西區全民運動館，11月9日開放試營運，得標經營廠商舞動陽光公司展開網路行銷，透過臉書公布免費體驗、課程及場地預約資訊。圖／嘉市府提供

嘉義市斥資6.1億元打造的西區全民運動館，11月9日開放試營運，得標經營廠商舞動陽光公司展開網路行銷，透過臉書公布免費體驗、課程及場地預約資訊。圖／截自舞動陽光嘉義市西區全民運動館臉書