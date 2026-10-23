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薔琵颱風攪局！台南舊鐵道體驗今暫停 交通新措施一次看

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
薔琵颱風台南今天停止上班上課，交通局宣布YouBike停駛、公車依颱風班表　紅黃線開放停車。圖／取自運轉台南好交通粉專
薔琵颱風台南今天停止上班上課，交通局宣布YouBike停駛、公車依颱風班表　紅黃線開放停車。圖／取自運轉台南好交通粉專

台南鐵路地下化10月17日通車，台南舊車站月台及鐵軌停止使用，台南市政府與台鐵、交通部鐵道局協調，自10月20日起至26日，開放民眾進入舊站部分軌道區拍照打卡。連日來民眾帶著橘子到場朝聖，模仿國文課本裡朱自清背影中父親為兒子買橘子而穿越軌道、爬上月台的橋段。因應薔琵颱風來襲，台南停止上班上課，交通局宣布「軌道・餘溫」舊車站鐵道體驗活動暫停開放一天 ，民眾不要白跑一趟。

交通局上午也更新交通措施，包括YouBike 2.0租賃系統暫停營運一天、大台南公車依颱風班表行駛，人工開單的路外停車場及路邊停車格暫停收費。

統聯客運因風力達停駛標準，全線停駛；和欣客運中午12時前正常行駛，12時後視風雨狀況調整班次。高鐵全線正常營運，台鐵部分列車則停駛或視風雨機動行駛，提醒民眾出門前確認最新交通資訊。

交通局表示，台南市今天停止上班上課，YouBike 2.0租賃系統暫停營運一天；大台南公車依颱風班表行駛，民眾可至大台南公車官網或APP查詢當日班次。

停車措施方面，今天人工開單的路外停車場及路邊停車格，包括智慧柱停車格，均暫停收費。另為提供民眾停車空間，停班停課期間至恢復上班當日上午7時，台南市10公尺以上寬度道路的紅、黃線開放停車。

不過，路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路，以及明顯妨礙人車通行的處所，均不在開放範圍內。

交通局提醒，開放停車路段的車輛應順向靠邊停放，維持道路雙向會車功能，禁止並排停車，也不得妨礙救災車輛通行；停車時應留下緊急聯絡電話，以利必要時聯繫移車。

國道客運部分，統聯客運因薔琵颱風風力已達停駛標準，全線停駛；和欣客運中午12時前正常行駛，12時後將視風雨狀況決定班次。

台鐵方面，西部幹線對號列車全區間停駛，經海線行駛的非對號列車及成追線列車也停駛，其餘列車視風雨狀況機動行駛；南迴線對號列車全區間停駛，非對號列車則視風雨狀況機動行駛。高鐵全線維持正常營運。

交通局提醒，颱風期間風雨變化快速，民眾搭乘大眾運輸工具前，應先查詢業者最新公告，並避免非必要外出，以確保安全。

另沙崙國科會資安大樓南方智慧共感 LIVINGSOUTH生活互動體驗展創新體驗日活動取消。

舊台南車站鐵道體驗活動暫停開放一天 。圖／取自黃偉哲粉專
舊台南車站鐵道體驗活動暫停開放一天 。圖／取自黃偉哲粉專

舊台南車站鐵道體驗活動暫停開放一天 。圖／取自黃偉哲粉專
舊台南車站鐵道體驗活動暫停開放一天 。圖／取自黃偉哲粉專

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