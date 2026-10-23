台南防颱一級開設！午後恐現9至12級強陣風 民眾不可輕忽

因應颱風「薔琵」逼近台灣，台南市政府災害應變中心今天上午一級開設，並召開第二次工作會報，市長黃偉哲主持表示，颱風暴風圈已接近台灣東部沿海，台南可能進入七級風暴風半徑範圍，且路徑仍有變數、移動速度可能減慢，恐延長影響時間，要求各單位提高警覺、落實防颱措施，降低災損。

黃偉哲指出，薔琵雖已減弱為中度颱風，仍具威脅，尤其沿海風勢可能增強。他今早7時30分前往去年丹娜絲颱風受災嚴重的七股區西寮海邊視察，現場強風幾乎讓人站不穩，所幸尚無災情傳出，但未來12小時甚至更長時間仍是防災關鍵，不可掉以輕心。

黃偉哲強調，市府已汲取丹娜絲颱風經驗強化整備，無論此次風雨影響程度如何，都須嚴陣以待，確保民生物資供應，並預防停電及通訊中斷。市府已備妥各里備援發電機，請區公所配送至里辦公處，以利緊急應變；若發生停電，也應儘速協調搶修，降低民生影響。

根據中央氣象署預報，颱風通過台灣東北部近海的機率較高，但移動速度可能減慢，台南主要受影響時段為23日至24日清晨。今日午後可能出現9至12級強陣風，須嚴防強風危害。

降雨方面，台南22日至24日平地及山區累積雨量預估均為50至100毫米；23日上午8時至晚間8時為主要降雨時段，12小時累積雨量平地約10至30毫米、山區約20至50毫米。雖預估雨量不大，仍須留意颱風路徑及風雨變化。

黃偉哲呼籲，颱風期間應避免非必要外出，檢查門窗、招牌及陽台物品是否固定，行經路樹、工地及大型招牌周邊應注意安全。沿海可能出現強風、大浪及長浪，切勿前往海邊觀浪、戲水或從事海上活動。

市府強調，災害應變中心持續掌握颱風動態及各區災情，強化與區公所及相關單位聯繫，必要時即時投入搶修應變。請市民留意最新氣象及防災資訊，做好防颱準備，確保生命財產安全。