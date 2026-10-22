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強颱薔琵來勢洶洶…台西工寮屋頂被掀移位 張麗善巡視沿海加強防颱備戰

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
薔琵強颱來勢洶洶，雲林沿海今早風勢轉強，台西鄉一處工寮屋頂整個被強風掀開移位卡在道路半空中，岌岌可危，人車趕緊走避。記者蔡維斌／攝影
薔琵強颱來勢洶洶，雲林沿海今早風勢轉強，台西鄉一處工寮屋頂整個被強風掀開移位卡在道路半空中，岌岌可危，人車趕緊走避。記者蔡維斌／攝影

薔琵強颱來勢洶洶，雲林沿海今早風勢轉強，飛沙走石連人都站不穩，台西魚塭工療屋頂還被強風掀開飛離，岌岌可危。雲林縣長張麗善也偕同立委張嘉郡主持口湖新港大排二抽水站動工，並抵台西海口大排巡視防颱整備，下午召開二級開設會報，強調多數閘門抽水站均已整治完成，移動式抽水站也已部署，呼籲全民做好防颱。

薔琵強颱向西轉向，今早雲林沿風勢變強，海面風浪強達8至10級，原本要出海的船筏紛紛進港避風，台西強風襲擊下，魚塭和各大排的水面波浪洶湧，位於台西養殖區的一間大型工寮，整座屋頂被掀開移位，卡在路邊電桿，岌岌可危，路過的人車紛紛走避，工寮主人趕緊請來吊車將屋頂移走。

雲林縣長張麗善今早也冒著強風偕同立委張嘉郡、丁學忠到口湖鄉主持「新港大排二抽水站新建治理工程」開工儀式，張嘉郡說，為解決口湖地區水患，向經濟部爭取3.9億元治水經費，希望透過大排的整治及抽水站建置，形成「外側防潮、內水抽排」的防洪機制，有效解決海水倒灌問題。

隨後，張麗善會同消防局、水利處和軍方轉往台西海口大排抽水站，了解沿海大排整治及抽水站施工現況，水利處長許宏博指出，海口大排整治大致完成，抽水站的抽水量能也已增加，至於村民所提五港道路淹水，將會加高路面，路利潭排水整治也會進一步與農水署協商整治事宜，同時全縣417部移動式抽水車已完成部署與待命。

下午，縣府啟動二級開設，晚間再依氣象署公告標準，決定明天是否停班課，張麗善表示，除了淹水防治，也要加強施工中的排水安全防護，同時強化颱風衛星通訊及電力備用系統，建置更具韌性防颱架構，也呼籲全民一起加強防颱，確保安全。

薔琵強颱來勢洶洶，雲林沿海今早風勢轉強，各大排、魚塭風浪滾滾，村民擔心海水倒灌。記者蔡維斌／攝影
薔琵強颱來勢洶洶，雲林沿海今早風勢轉強，各大排、魚塭風浪滾滾，村民擔心海水倒灌。記者蔡維斌／攝影

立委張嘉郡今天主持口湖新港大排二抽水站動工典禮。記者蔡維斌／攝影
立委張嘉郡今天主持口湖新港大排二抽水站動工典禮。記者蔡維斌／攝影

立委張嘉郡今天主持口湖新港大排二抽水站動工典禮。記者蔡維斌／攝影
立委張嘉郡今天主持口湖新港大排二抽水站動工典禮。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張麗善到沿海視察防颱整備工作。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善到沿海視察防颱整備工作。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張麗善到沿海視察防颱整備工作。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善到沿海視察防颱整備工作。記者蔡維斌／攝影

立委張嘉郡今天主持口湖新港大排二抽水站動工典禮。記者蔡維斌／攝影
立委張嘉郡今天主持口湖新港大排二抽水站動工典禮。記者蔡維斌／攝影

張麗善 張嘉郡 口湖鄉 薔琵颱風 雲林

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