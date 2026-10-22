第五屆嘉義文化獎表彰文化推手 何明宗、黃錦財、嚴仁鴻獲獎

嘉義文化獎邁入第五屆，今年由深耕教育與藝術逾半世紀、捐出超過20億元協志校產及藝術典藏的何明宗獲頒特殊貢獻獎，投入北管藝術保存近30年的黃錦財獲文化獎，推動布袋戲創新的三昧堂團長嚴仁鴻獲新人獎，縣長翁章梁今天頒獎表彰文化領域的付出及奉獻。

嘉義縣文化觀光局表示，何明宗深耕教育與藝文逾半世紀，創辦協志工商、民雄文教基金會及嘉義縣創意畫會，推動地方文教與藝術發展，2025年捐出超過20億元協志校產、個人畫作及珍貴藝術典藏，並倡議籌設協志美術館，以畢生積累為嘉義文化留下珍貴資產。

黃錦財出身北管世家，投入北管戲曲保存與人才培育30年，重組布袋鎮內田慶和軒北管，累積傳習44套戲曲，建立完整教材與數位保存資料，並將北管帶進校園與社區，累計超過700人次參與學習，讓傳統樂音從廟口延伸至校園及新世代，拓展北管藝術生命力。

嚴仁鴻帶領三昧堂創意木偶團隊，以創新思維推廣台灣布袋戲，打造嘉義布袋戲文化基地，累積創作360多尊原創戲偶，推出11齣原創作品，並成立全台唯一「木偶醫院」，至今免費修復超過2000尊戲偶，變賣田產持續支撐團隊經費，為傳統偶戲開拓嶄新的文化生命。

翁章梁表示，嘉義縣的文化底蘊，是每一代文化工作者長期投入的結晶，3名得獎者分別以教育與藝術回饋地方、守護傳統北管文化，以及創新布袋戲，展現嘉義文化從奉獻、傳承到創新的多元生命力，將持續透過文化獎，肯定地方文化人才，讓嘉義的文化故事持續傳承。

嘉義縣長翁章梁（右一）今天頒獎給協志工商創辦人何明宗（中）、布袋鎮內田慶和軒北管團長黃錦財（左二）、三昧堂創意木偶團長嚴仁鴻（右二）獲獎。記者黃于凡／攝影

第五屆嘉義文化獎表彰文化推手，協志工商創辦人何明宗、布袋鎮內田慶和軒北管團長黃錦財、三昧堂創意木偶團長嚴仁鴻獲獎。記者黃于凡／攝影

嘉義縣協志工商創辦人何明宗（中）深耕教育與藝文逾半世紀，縣長翁章梁（左）今天頒發嘉義文化獎特殊貢獻獎肯定。記者黃于凡／攝影