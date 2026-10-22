快訊

光復節連假飲料優惠看過來！29元喝CoCo、萊爾富抹茶歐蕾買1送1

台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

張榮發基金會討10億！突加告張國煒7人 曝兒女已獲700億不用錦上添花

聽新聞
0:00 / 0:00

2026台南健康嘉年華登場 市府邀體驗智慧醫療與食安長照健康生活

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
2026台南健康嘉年華今天在大台南會展中心登場，要讓民眾體驗智慧醫療與食安長照健康生活型態。圖／台南市政府提供
2026台南健康嘉年華今天在大台南會展中心登場，要讓民眾體驗智慧醫療與食安長照健康生活型態。圖／台南市政府提供

「2026台南健康嘉年華」今天在歸仁大台南會展中心開幕，希望以智慧醫療、健康促進、食品安全及長照服務等展覽與體驗，呈現市府推動全齡健康城市成果。活動舉辦到24日免費入場參觀。

今年嘉年華規畫智慧醫療、生技保健、傳統養生及府城美食等展區，並推出「健康齊步走」五大集章闖關活動及專家主講的「健康講堂」，另結合府城宗教文化推出祈福活動，讓民眾在體驗中學習健康知識。

衛生局指出，台南自2022年推動全國首創長者咀嚼吞嚥障礙篩檢，133家合約院所提供服務，今年截至8月底已服務13338人。長照服務涵蓋率連續五年居六都第一，累計服務逾10萬人。全市37區衛生所已全面設置智慧照護站，健康數據串接台南共照雲，另設45處免費心理諮商據點。假日輕急症中心2025年11月至今年7月累計服務9087人次。

衛生局統計疫苗預約系統串聯逾420家院所，累計服務超過500萬人次。登革熱定點醫師鑑測計畫已有125家診所參與，累計通報9883人次。自2019年導入智慧稽查累計完成52681家次食品稽查，至今年7月抽驗食品約2.7萬件，其中由地方自主規畫抽驗約1.37萬件，持續強化食安把關。

市長黃偉哲表示，台南健康嘉年華今年第三屆，市府持續推動健康城市，成果獲澳洲及國際肯定。要從年輕族群到長者完善各年齡層健康照護，其中假日輕急症中心服務量能全國第一，提供民眾假日輕症就醫選擇，減輕急診負擔，疫苗接種也有良好成果。歡迎民眾參觀展覽，學習健康知識、養成良好生活習慣，降低疾病發生風險。

代表市府出席的副市長趙卿惠表示，市府透過跨局處合作及智慧科技提升醫療照護與防疫效能，將推動健康存摺、生活處方箋等服務，也期盼中央支持智慧健康服務擴展至37區衛生所，提升照護品質。

2026台南健康嘉年華今天在大台南會展中心登場，要讓民眾體驗智慧醫療與食安長照健康生活型態。圖／台南市政府提供
2026台南健康嘉年華今天在大台南會展中心登場，要讓民眾體驗智慧醫療與食安長照健康生活型態。圖／台南市政府提供

2026台南健康嘉年華今天在大台南會展中心登場，要讓民眾體驗智慧醫療與食安長照健康生活型態。圖／台南市政府提供
2026台南健康嘉年華今天在大台南會展中心登場，要讓民眾體驗智慧醫療與食安長照健康生活型態。圖／台南市政府提供

2026台南健康嘉年華今天在大台南會展中心登場，要讓民眾體驗智慧醫療與食安長照健康生活型態。圖／台南市政府提供
2026台南健康嘉年華今天在大台南會展中心登場，要讓民眾體驗智慧醫療與食安長照健康生活型態。圖／台南市政府提供

長照 台南 健康

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘭嶼全人照護計畫11月上路 5300名居民納入全齡健檢

健康主題館／醫療永續共創聯盟 啟動綠色、數位轉型

農業大縣智慧治理論壇／張麗善跨界對談產官學 智慧治理開創永續新典範

高雄開味，食力全開！2026年高雄國際食品展10月盛大引爆

相關新聞

第五屆嘉義文化獎表彰文化推手 何明宗、黃錦財、嚴仁鴻獲獎

嘉義文化獎邁入第五屆，今年由深耕教育與藝術逾半世紀、捐出超過20億元協志校產及藝術典藏的何明宗獲頒特殊貢獻獎，投入北管藝術保存近30年的黃錦財獲文化獎，推動布袋戲創新的三昧堂團長嚴仁鴻獲新人獎，縣長翁章梁今天頒獎表彰文化領域的付出及奉獻。

2026台南健康嘉年華登場 市府邀體驗智慧醫療與食安長照健康生活

「2026台南健康嘉年華」今天在歸仁大台南會展中心開幕，希望以智慧醫療、健康促進、食品安全及長照服務等展覽與體驗，呈現市府推動全齡健康城市成果。活動舉辦到24日免費入場參觀。

消防員工作休息場所冷氣費不能省 嘉市議員挺汰換舊設備放寬冷氣時數

嘉義市夏季高溫，消防員24小時輪班，議員上午質詢消防分隊冷氣使用規範及老舊設備汰換議題指出，消防員與上班族不同，執勤備勤休息都在分隊，消防局應兼顧節能與消防員工作環境，放寬分隊冷氣使用時數，加速汰換老舊設備，避免消防員守護市民安全，連休息都受限；消防局長郭立昌表示放寬外勤分隊冷氣使用規範，汰換舊冷氣。

薔琵強颱警報布袋港外現8級陣風 布袋商港客貨輪停航繫纜避風

強颱薔琵風逼近，氣象署發布警報，嘉義縣布袋商港外海風浪提前升高，港外出現8級陣風，即使嘉義天氣晴朗，船舶航行受影響。布袋商港加強防颱整備，停泊港區9艘客輪移至小型船渠區域，加強繫纜固定，防範強風巨浪來襲。

韓國平澤農樂團穿戲服、練中文 走進戲巢藝術館感受歌仔戲魅力

台南南瀛國際民俗藝術節今年邁入30周年，為期9天的活動預計在25日落幕，此次邀集21國、36個團隊參演，規模創歷年之最，為配合國際團隊交流，台南共79個友誼家庭投入接待工作，其中，來自韓國的平澤農樂團日前走訪明華園戲巢藝術館，透過歌仔戲文化導覽、戲服體驗及交流互動，認識台灣傳統戲曲藝術。

解決平交道塞車回堵 台南新營東山路啟動拓寬至20公尺

台南市新營區東山路是連結新營市區與東山地區的重要道路，但因橫跨台鐵縱貫線平交道，列車通行頻繁、遮斷時間長，加上道路寬度僅15公尺、儲車空間不足，尖峰時段經常出現車輛回堵。台南市政府為改善交通瓶頸，規畫將平交道兩側約155公尺路段拓寬至20公尺，已於10月13日啟動變更都市計畫作業，並訂10月27日舉辦公開展覽說明會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。