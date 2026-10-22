2026台南健康嘉年華登場 市府邀體驗智慧醫療與食安長照健康生活

「2026台南健康嘉年華」今天在歸仁大台南會展中心開幕，希望以智慧醫療、健康促進、食品安全及長照服務等展覽與體驗，呈現市府推動全齡健康城市成果。活動舉辦到24日免費入場參觀。

今年嘉年華規畫智慧醫療、生技保健、傳統養生及府城美食等展區，並推出「健康齊步走」五大集章闖關活動及專家主講的「健康講堂」，另結合府城宗教文化推出祈福活動，讓民眾在體驗中學習健康知識。

衛生局指出，台南自2022年推動全國首創長者咀嚼吞嚥障礙篩檢，133家合約院所提供服務，今年截至8月底已服務13338人。長照服務涵蓋率連續五年居六都第一，累計服務逾10萬人。全市37區衛生所已全面設置智慧照護站，健康數據串接台南共照雲，另設45處免費心理諮商據點。假日輕急症中心2025年11月至今年7月累計服務9087人次。

衛生局統計疫苗預約系統串聯逾420家院所，累計服務超過500萬人次。登革熱定點醫師鑑測計畫已有125家診所參與，累計通報9883人次。自2019年導入智慧稽查累計完成52681家次食品稽查，至今年7月抽驗食品約2.7萬件，其中由地方自主規畫抽驗約1.37萬件，持續強化食安把關。

市長黃偉哲表示，台南健康嘉年華今年第三屆，市府持續推動健康城市，成果獲澳洲及國際肯定。要從年輕族群到長者完善各年齡層健康照護，其中假日輕急症中心服務量能全國第一，提供民眾假日輕症就醫選擇，減輕急診負擔，疫苗接種也有良好成果。歡迎民眾參觀展覽，學習健康知識、養成良好生活習慣，降低疾病發生風險。

代表市府出席的副市長趙卿惠表示，市府透過跨局處合作及智慧科技提升醫療照護與防疫效能，將推動健康存摺、生活處方箋等服務，也期盼中央支持智慧健康服務擴展至37區衛生所，提升照護品質。

2026台南健康嘉年華今天在大台南會展中心登場，要讓民眾體驗智慧醫療與食安長照健康生活型態。圖／台南市政府提供

2026台南健康嘉年華今天在大台南會展中心登場，要讓民眾體驗智慧醫療與食安長照健康生活型態。圖／台南市政府提供