消防員工作休息場所冷氣費不能省 嘉市議員挺汰換舊設備放寬冷氣時數

嘉義市夏季高溫，消防員24小時輪班，議員上午質詢消防分隊冷氣使用規範及老舊設備汰換議題指出，消防員與上班族不同，執勤備勤休息都在分隊，消防局應兼顧節能與消防員工作環境，放寬分隊冷氣使用時數，加速汰換老舊設備，避免消防員守護市民安全，連休息都受限；消防局長郭立昌表示放寬外勤分隊冷氣使用規範，汰換舊冷氣。

議員王浩質詢，6月接獲消防員反映，立即向消防局表達關切，近年中南部高溫動輒持續數月，消防員長時間待命，是否能在分隊擁有舒適的室內溫度，是重要的問題，其他縣市曾因電價上漲及節能考量，限制消防分隊冷氣使用時段或條件，甚至傳出要求消防人員自購冷氣卡、負擔冷氣費用的情況，這些做法值得警惕，嘉市不應重蹈覆轍。

他表示，消防分隊空間配置不盡相同，除值班台，有些分隊還設有會客室及寢室，民眾可能認為寢室只是短暫使用空間，但對24小時勤務制度的消防人員而言，備勤與休息地點不固定，不能只開放值班台等特定空間使用冷氣，卻忽略隊員真正休息的需求。

王浩強調，消防員出勤後相當疲累，返回分隊卻因冷氣使用限制無法獲得適當休息，不僅影響工作環境，也會影響後續執勤。因此，他支持編列冷氣汰換預算，消防局應盤點各分隊隊員休息場所，依需求適度放寬冷氣使用時數，提供舒適工作休息環境，讓消防員無後顧之憂，守護市民。

消防局長郭立昌答詢，消防局適度放寬外勤分隊冷氣使用規範，目前值班台24小時使用冷氣，寢室開放中午休息時間，以及晚間10時至隔天上午7時使用；消防局針對使用超過10年的老舊冷氣規劃汰換，過去每年汰換數量約7、8台，這次編列約300多萬元預算，更新設備，兼顧消防同仁需求、節能及減碳，盼議會支持預算。