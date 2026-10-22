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薔琵強颱警報布袋港外現8級陣風 布袋商港客貨輪停航繫纜避風

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
強颱薔琵風逼近，氣象署發布警報，嘉義縣布袋商港外海風浪提前升高，港外出現8級陣風，商港加強防颱整備，停泊港區9艘客輪移至小型船渠區域，加強繫纜固定，防範強風巨浪來襲。圖／布袋管理處提供
強颱薔琵風逼近，氣象署發布警報，嘉義縣布袋商港外海風浪提前升高，港外出現8級陣風，商港加強防颱整備，停泊港區9艘客輪移至小型船渠區域，加強繫纜固定，防範強風巨浪來襲。圖／布袋管理處提供

強颱薔琵風逼近，氣象署發布警報嘉義縣布袋商港外海風浪提前升高，港外出現8級陣風，即使嘉義天氣晴朗，船舶航行受影響。布袋商港加強防颱整備，停泊港區9艘客輪移至小型船渠區域，加強繫纜固定，防範強風巨浪來襲。

布袋商港往返澎湖馬公布澎藍色公路，進入秋冬季節性停航期，12日起已休航，預計停航近半年。颱風來襲對客輪航線影響有限，但由於港外風力已達8級，船舶航行受管制，布袋往返澎湖的貨輪也停航。

每年秋冬東北季風增強，海象轉差，布袋往返馬公航線進入季節性休航期，成為常態。高雄港務分公司布袋管理處不敢掉以輕心，加強港區防颱準備，在布袋旅客服務中心放下閘門，強化設施防護。至於已停航、停泊在港區的9艘客輪，加強繫纜並安排在小型船渠區域避風，降低強風及海浪可能造成的影響。

嘉義白天天氣晴朗未感受颱風威力，但布袋港外海出現8級陣風，顯示海上風浪變化比陸地明顯。布澎航線進入季節性休航，民眾秋冬前往澎湖，可搭嘉義機場航班，目前每天僅有2個航班，交通選擇有限。

布袋港近年客運量呈現下滑。布袋管理處統計，2024年布袋港進出旅客共52萬1580人次；2025年降至50萬342人次，減少約2萬1238人次。今年3月開航至今，累計航次1477航次，旅客共42萬4339人次，整體旅運市場面臨挑戰。

遊客量下滑主因疫情解封後，國人出國旅遊熱潮升溫，旅客轉往日本、韓國等海外，加上澎湖花火節熱度不若以往、國旅市場熱度降溫，面對旅運市場變化，交通部航港局及台灣港務公司持續改善旅客服務及航運設施，包括新設浮動碼頭、增設風雨走廊，推動客貨分區管理，提升旅客搭船便利性與港區作業效率。

強颱薔琵風逼近，氣象署發布警報，嘉義縣布袋商港外海風浪提前升高，港外出現8級陣風，商港加強防颱整備，停泊港區9艘客輪移至小型船渠區域，加強繫纜固定，防範強風巨浪來襲。圖／布袋管理處提供
強颱薔琵風逼近，氣象署發布警報，嘉義縣布袋商港外海風浪提前升高，港外出現8級陣風，商港加強防颱整備，停泊港區9艘客輪移至小型船渠區域，加強繫纜固定，防範強風巨浪來襲。圖／布袋管理處提供

強颱薔琵風逼近，氣象署發布警報，嘉義縣布袋商港外海風浪提前升高，港外出現8級陣風，商港加強防颱整備，停泊港區9艘客輪移至小型船渠區域，加強繫纜固定，防範強風巨浪來襲。圖／布袋管理處提供
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