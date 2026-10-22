韓國平澤農樂團穿戲服、練中文 走進戲巢藝術館感受歌仔戲魅力

台南南瀛國際民俗藝術節今年邁入30周年，為期9天的活動預計在25日落幕，此次邀集21國、36個團隊參演，規模創歷年之最，為配合國際團隊交流，台南共79個友誼家庭投入接待工作，其中，來自韓國的平澤農樂團日前走訪明華園戲巢藝術館，透過歌仔戲文化導覽、戲服體驗及交流互動，認識台灣傳統戲曲藝術。

文化局表示，平澤農樂是韓國京畿道、忠清道一帶「웃다리농악（Wootdari Nongak）」的重要代表，長期保存並傳習融合音樂、舞蹈與儀式的農樂文化；韓國農樂已列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表名錄，是當地重要的民間表演藝術。

戲巢藝術館提到，參訪中向韓國團員介紹明華園的創團歷史、歌仔戲文化及表演特色，團員看到明華園過去在兩廳院藝文廣場演出「超炫白蛇傳」，吸引7萬人觀賞的紀錄，對台灣傳統戲曲的舞台規模與觀眾魅力留下深刻印象，還穿上戲服合影，練習中文發音，現場互動熱絡。

平澤農樂團說，戲巢藝術館的中央戲劇舞台相當華麗，戲服體驗也很新鮮，由於平澤農樂團同樣重視演員從小培養，對明華園培育兒童戲曲人才的方式深有共鳴，也藉此機會更深入認識台灣歌仔戲文化。

戲巢藝術館也說，透過接待國際表演團隊，讓不同國家的傳統藝術有交流機會，也能向海外推廣歌仔戲文化，期待未來持續促進國際民俗藝術交流。