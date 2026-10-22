快訊

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

蘇聯坦克開進布拉格！1968年老百姓如何面對巨變

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國平澤農樂團穿戲服、練中文 走進戲巢藝術館感受歌仔戲魅力

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
來自韓國的平澤農樂團日前走訪明華園戲巢藝術館，透過歌仔戲文化導覽、戲服體驗及交流互動，認識台灣傳統戲曲藝術。圖／南市文化局提供
來自韓國的平澤農樂團日前走訪明華園戲巢藝術館，透過歌仔戲文化導覽、戲服體驗及交流互動，認識台灣傳統戲曲藝術。圖／南市文化局提供

台南南瀛國際民俗藝術節今年邁入30周年，為期9天的活動預計在25日落幕，此次邀集21國、36個團隊參演，規模創歷年之最，為配合國際團隊交流，台南共79個友誼家庭投入接待工作，其中，來自韓國的平澤農樂團日前走訪明華園戲巢藝術館，透過歌仔戲文化導覽、戲服體驗及交流互動，認識台灣傳統戲曲藝術。

文化局表示，平澤農樂是韓國京畿道、忠清道一帶「웃다리농악（Wootdari Nongak）」的重要代表，長期保存並傳習融合音樂、舞蹈與儀式的農樂文化；韓國農樂已列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表名錄，是當地重要的民間表演藝術。

戲巢藝術館提到，參訪中向韓國團員介紹明華園的創團歷史、歌仔戲文化及表演特色，團員看到明華園過去在兩廳院藝文廣場演出「超炫白蛇傳」，吸引7萬人觀賞的紀錄，對台灣傳統戲曲的舞台規模與觀眾魅力留下深刻印象，還穿上戲服合影，練習中文發音，現場互動熱絡。

平澤農樂團說，戲巢藝術館的中央戲劇舞台相當華麗，戲服體驗也很新鮮，由於平澤農樂團同樣重視演員從小培養，對明華園培育兒童戲曲人才的方式深有共鳴，也藉此機會更深入認識台灣歌仔戲文化。

戲巢藝術館也說，透過接待國際表演團隊，讓不同國家的傳統藝術有交流機會，也能向海外推廣歌仔戲文化，期待未來持續促進國際民俗藝術交流。

歌仔戲 韓國 藝術館 明華園 台南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從台灣廟口到世界舞台：明華園未完待續的百年戲曲夢

不必飛台灣也能看好戲！馬祖首屆劇場藝術季登場 相聲、喜劇笑翻全場

台灣科技藝術捷克訊號節亮相 登大報封面備受矚目

百變鈴蘭穿越百年摩登風華「第八屆鈴蘭通散步納涼會」10月23日起登場

相關新聞

「帶學生開口說」 台南16名美籍助理教師進16所校園

台南市為讓學童認識世界、與國際接軌，近年來持續落實雙語教育中程計畫，透過課程教學、外籍師資及多元活動，增加學生使用英語的機會。教育局表示，今年度與Fulbright學術交流基金會合作，由16位美籍英語教學助理走進16所學校，為推動計畫以來最多，也展現生活化教學的改變。

2026台南健康嘉年華登場 市府邀體驗智慧醫療與食安長照健康生活

「2026台南健康嘉年華」今天在歸仁大台南會展中心開幕，希望以智慧醫療、健康促進、食品安全及長照服務等展覽與體驗，呈現市府推動全齡健康城市成果。活動舉辦到24日免費入場參觀。

消防員工作休息場所冷氣費不能省 嘉市議員挺汰換舊設備放寬冷氣時數

嘉義市夏季高溫，消防員24小時輪班，議員上午質詢消防分隊冷氣使用規範及老舊設備汰換議題指出，消防員與上班族不同，執勤備勤休息都在分隊，消防局應兼顧節能與消防員工作環境，放寬分隊冷氣使用時數，加速汰換老舊設備，避免消防員守護市民安全，連休息都受限；消防局長郭立昌表示放寬外勤分隊冷氣使用規範，汰換舊冷氣。

薔琵強颱警報布袋港外現8級陣風 布袋商港客貨輪停航繫纜避風

強颱薔琵風逼近，氣象署發布警報，嘉義縣布袋商港外海風浪提前升高，港外出現8級陣風，即使嘉義天氣晴朗，船舶航行受影響。布袋商港加強防颱整備，停泊港區9艘客輪移至小型船渠區域，加強繫纜固定，防範強風巨浪來襲。

韓國平澤農樂團穿戲服、練中文 走進戲巢藝術館感受歌仔戲魅力

台南南瀛國際民俗藝術節今年邁入30周年，為期9天的活動預計在25日落幕，此次邀集21國、36個團隊參演，規模創歷年之最，為配合國際團隊交流，台南共79個友誼家庭投入接待工作，其中，來自韓國的平澤農樂團日前走訪明華園戲巢藝術館，透過歌仔戲文化導覽、戲服體驗及交流互動，認識台灣傳統戲曲藝術。

解決平交道塞車回堵 台南新營東山路啟動拓寬至20公尺

台南市新營區東山路是連結新營市區與東山地區的重要道路，但因橫跨台鐵縱貫線平交道，列車通行頻繁、遮斷時間長，加上道路寬度僅15公尺、儲車空間不足，尖峰時段經常出現車輛回堵。台南市政府為改善交通瓶頸，規畫將平交道兩側約155公尺路段拓寬至20公尺，已於10月13日啟動變更都市計畫作業，並訂10月27日舉辦公開展覽說明會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。