解決平交道塞車回堵 台南新營東山路啟動拓寬至20公尺

台南市新營區東山路是連結新營市區與東山地區的重要道路，但因橫跨台鐵縱貫線平交道，列車通行頻繁、遮斷時間長，加上道路寬度僅15公尺、儲車空間不足，尖峰時段經常出現車輛回堵。台南市政府為改善交通瓶頸，規畫將平交道兩側約155公尺路段拓寬至20公尺，已於10月13日啟動變更都市計畫作業，並訂10月27日舉辦公開展覽說明會。

市長黃偉哲表示，東山路平交道周邊道路腹地狹窄，車流容易回堵，影響用路人通行效率與安全，確有辦理道路拓寬的必要，希望透過改善道路條件，提升通行效率及行車安全。

市府都發局代理局長林榮川表示，這次規畫拓寬路段西起開元路、東至台1線，全長約155公尺，將現有15公尺道路拓寬至20公尺。考量南側有鐵路電氣設施及號誌控制設備，工程採北側單側拓寬方式辦理，並將部分鐵路用地變更為道路用地，或調整為鐵路用地兼供道路使用。

林榮川指出，拓寬後可增加道路通行容量，改善平交道兩側車輛回堵情形，提升路口車流疏解效率，並降低車輛滯留鐵路管制區域的風險，進一步強化新營市區與東山地區的交通聯繫。

都發局表示，全案自10月13日起辦理都市計畫變更草案公開展覽，並訂於10月27日下午2時30分，在民治市政中心南瀛堂舉辦說明會，向民眾說明計畫內容。相關計畫書圖可至台南市政府或新營區公所閱覽，也可至都發局網站「公告事項－都計公開展覽」專區查詢。