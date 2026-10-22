光復節連假台南3天活動多！安平、中西區、關子嶺道路管制一次看

光復節連續假期從24日至26日周六開始3天，台南市有多場活動舉辦， 安平及中西區、白河關仔嶺等有多條道路管制封閉，交通局提醒參與民眾預先於活動場地外圍停車，搭乘活動接駁車或使用公共運輸工具抵達。

活動有24日至26日於安平漁光島辦理的「2026火舞藝術節」，安平區漁光大橋及漁光路因活動管制封閉；同時段在安億路公有停車場有「2026台南南島文化節」；活動場地周邊停車空間有限，交通局請參與民眾預先於活動場地外圍停車，搭乘活動接駁車或使用公共運輸工具抵達。

24日、25日中西區「2026台南海安萬聖節-來自地府的萬聖派對」，封閉中西區海安路（府前路至民生路）。「2026台南關子嶺溫泉美食節」從10月24日起至11月22日，在白河區關子嶺辦理，10月24日開幕日，市道175（紅葉隧道口至175及172乙路口處）將實行交通管制，請用路人注意。

交通局長王銘德表示，光復節3天連假，台南預計將迎來另一波返鄉出遊潮，籲請返鄉遊子與觀光客注意相關國道、快速道路與觀光景點周邊道路的疏導措施，交通局連假期間將隨時待命，除人員線上輪值外，針對本市其他重要路段，交通局也將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

市長黃偉哲呼籲請市民朋友返鄉出遊前可先做好行程規劃，並責成交通局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布改道訊息及調整塞車道路號誌，請用路人配合警方疏導，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

交通局提醒，民眾可先查詢活動路段及相關交通管制措施，預先規劃路線避開可能

壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，搭配轉乘YouBike，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路也將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。