嘉義縣推動母語生活化獲國際肯定！嘉義縣政府2023年起推動「嘉義台語季」，透過策展、設計與跨領域活動，讓台語走出課堂，融入地方文化、飲食、藝術及日常生活，3年計畫榮獲今年日本設計大獎「GOOD DESIGN AWARD」，讓嘉義推動母語傳承的成果登上國際舞台。

「嘉義台語季」由文化部及縣府指導、文化觀光局主辦，攜手嘉義在地創意團隊「平凡製作studio ordinary」，創辦人暨創意總監黃銘

彰擔任策展人。計畫從「如何讓人真正願意使用台語」出發，將母語融入地方景觀、藝術表演、飲食文化、親子共學及地方職人等場景，讓不同世代在生活中自然接觸、使用台語。

日本GOOD DESIGN AWARD創設於1957年，由公益財團法人日本設計振興會主辦，是日本綜合性設計評選與推廣機制，評選範圍涵蓋產品、服務、社會行動及地方發展，重視設計如何回應社會課題、創造新的生活方式。評審肯定「嘉義台語季」突破傳統語言保存的框架，透過美學、設計與創意，賦予台語當代意義，並結合地方活化與跨世代共創，逐步發展成為地方文化平台。

3年來，嘉義台語季串聯超過70組合作團隊，舉辦逾200場跨領域活動，累積超過5000人次參與，數位內容觸及人次更成長至25萬以上。計畫培訓超過100名台語說故事志工，走入各鄉鎮市圖書館分享，並透過「故鄉起行」等活動，由返鄉青年以台語帶領民眾認識地方文史。

評審特別關注地方居民培力成果，認為讓居民成為自身文化的詮釋者與傳遞者，不僅擴大活動參與，也有助建立能持續運作的地方文化網絡，讓母語傳承不再單向依賴政府或專業工作者。

策展人黃銘彰表示，獲獎珍貴處，在於評審看見政府、策展團隊與地方夥伴3年共同建立方法。面對語言傳承挑戰，如何讓台語重新與個人的工作、興趣及日常生活產生連結，是需要透過設計思考的課題，讓母語真正有機會由下一個世代持續使用。

縣府表示，未來將持續與文化部及地方團隊合作，從在地的人文與生活出發，創造更多自然使用台語的場景，讓台語不只是需要保存的文化資產，更成為日常生活中持續使用的語言。

嘉義台語季勇奪日本設計大獎，3年串聯70組團隊200場活動。圖／平凡製作提供

嘉義台語季勇奪日本設計大獎，3年串聯70組團隊200場活動。圖／平凡製作提供

嘉義台語季勇奪日本設計大獎，3年串聯70組團隊200場活動。圖／平凡製作提供

嘉義台語季勇奪日本設計大獎，3年串聯70組團隊200場活動。圖／平凡製作提供

嘉義台語季勇奪日本設計大獎，3年串聯70組團隊200場活動。圖／平凡製作提供

嘉義台語季勇奪日本設計大獎，3年串聯70組團隊200場活動。圖／平凡製作提供