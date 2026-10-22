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台南列車慢行措施釀永康平交道堵車…緩解恐須等到11月7號

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南鐵路地下化新舊軌切換，列車實施慢行計畫，永康區康橋大道平交道遮斷器放下停等時間增加、升降頻繁，使得通過車流疏解不易，造成周邊壅塞，交通局說預計下月七日起恢復正常速度。圖／台南市交通局提供
台南鐵路地下化新舊軌切換，列車實施慢行計畫，永康區康橋大道平交道遮斷器放下停等時間增加、升降頻繁，使得通過車流疏解不易，造成周邊壅塞，交通局說預計下月七日起恢復正常速度。圖／台南市交通局提供

台南鐵路地下化新舊軌切換後，台鐵列車實施慢行措施，造成永康區多處路段車流頻頻回堵。交通局表示，下月七日恢復正常行駛速度，至於市民關切延伸永康地下化進度，預計下月完成綜合規畫期末報告，環評本月廿八日審議。

市議員朱正軒指出，列車慢行造成永康區康橋大道、正南三路及東橋一路車流頻頻回堵，北上列車從大橋站行駛至康橋大道平交道，時間長達四分十秒，民眾往往一等就是五分鐘，若接連遇上多班列車，三個方向的車流可能受阻十幾分鐘，影響民眾通勤、接送及周邊居民日常出入。

他強調，行車安全優先，必要的慢行措施應確實執行，但相關單位也應清楚說明原因、影響期間及交通配套，避免民眾到現場才發現壅塞，卻不知道還要等多久。

台南市交通局表示，新鋪設的軌道路基及石碴尚未完全穩固，為確保行車安全，必須限制列車在特定路段低速行駛，受影響的僅有康橋大道平交道，其餘永康沿線平交道未受影響。昨日起列車速度逐步提升，預計下月七日起恢復正常速度，平交道停等時間也可望逐步縮短。

此外，大台南智慧交通中心已將康橋大道、東橋一路等道路列入加強監控範圍，並將視交通狀況調整平交道前後號誌策略與秒數，提升車流疏解效率，民眾可提前改走替代道路，減少平交道停等時間。

先前賴清德總統出席台南地下車站通車典禮時表示，未來地下化還要延伸到永康、新市，善化也會高架化。交通局表示，交通部鐵道局辦理鐵路立體化延伸至永康地區綜合規畫報告，已完成期末報告審查，預計本月底前提報交通部審議，環境影響評估將於廿八日由環境部進行審議。

交通局指出，永康鐵路立體化全長約六點七二公里，預計可消除三處平交道及三座橫交陸橋，因應南科地區發展，新市、善化地區鐵路立體化可行性研究辦理階段，盼改善台鐵路廊對城市發展造成的交通阻隔，加速區域發展縫合。

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