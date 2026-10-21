嘉市公辦都更再下一城…民族國小西側二期簽約 砸50億打造城市新地標

嘉義市公辦都市更新再向前邁進！「民族國小西側二期公辦都更案」下午簽約，由國城建設投資逾50億元開發，基地位於民族路與吳鳳北路交會處，未來將規劃約87戶社會住宅、200坪社福設施及150席公共停車位，並設置開放廣場、通學步道，結合商業機能與公共服務，打造兼具宜居品質與地方特色的城市新地標。國城建設另捐贈救護車，支持嘉義市第一線消防救護工作。

市長黃敏惠與國城建設簽約表示，民族國小西側公辦都更案歷經20多年整合與努力，不僅是嘉市首件公辦都市更新案，也是中彰投雲嘉地區首例招商成功的指標性案件。第一期預計2028年完工，第二期接續推動，將進一步帶動市中心都市機能更新。

第二期基地面積約9837平方公尺，7月1日完成公開評選，由國城建設獲選最優申請人。黃敏惠回顧第一期招商過程指出，儘管基地位於市中心精華地段，招商仍充滿挑戰，最後由出身嘉義的國城建設董事長蔡麗環以「我是嘉義人」表達回饋家鄉的決心，投入城市建設。市府期待業者延續第一期經驗，讓第二期規劃更完善，為嘉義帶來新的發展動能。

國城建設副總經理洪嘉聰表示，公辦都更涉及財務評估、開發時機、專業整合及工程執行等多重挑戰，公司將延續第一期開發經驗，融入嘉義在地文化與「嘉屋」理念，整合商業機能、交通動線、公共設施及社區空間，打造兼具生活機能與地方特色的建築。

都市發展處長許懷群指出，第二期除規劃開放廣場、通學步道等公益空間，也將興建符合銀級綠建築標準的建築，提供約87戶社會住宅，並設置約200坪社福設施，包括社區活動中心、日照中心等，另增設150席公共停車位。建築設計將納入城市風廊、自然通風、綠化及友善步行等理念，提升周邊生活環境品質。

許懷群表示，市府近年持續推動「東區大進步」，從建國二村、復興新村地區市地重劃，到嘉北國小、崇文國小地下停車場等建設逐步推進，未來將透過都市更新與公共建設，完善城市生活機能。

除投入都市更新，國城建設捐贈救護車，挹注嘉市緊急救護資源。消防局長郭立昌表示，嘉市2025年到院前心肺功能停止（OHCA）患者急救成功率達34.8%，創歷年新高，康復出院率為8%，今年獲消防署頒發「救護績優團體組－金質獎」及「特殊績優團隊獎」。市府感謝企業支持，盼透過公私協力，持續提升緊急救護量能。

嘉義市公辦都市更新再向前邁進！「民族國小西側二期公辦都更案」下午簽約，由國城建設投資逾50億元開發。圖／嘉市府提供

嘉義市公辦都市更新再向前邁進！「民族國小西側二期公辦都更案」下午簽約，由國城建設投資逾50億元開發，基地位於民族路與吳鳳北路交會處，圖為電腦建築設計完工圖。圖／嘉市府提供

國城建設捐贈救護車，挹注嘉市緊急救護資源。圖／嘉市府提供

嘉義市公辦都市更新再向前邁進！「民族國小西側二期公辦都更案」市長黃敏惠（右）與國城建設董事長蔡麗環簽約。圖／嘉市府提供