快訊

校園演講踹爆桌子！女大生嚇到就醫 名作家致歉仍挨轟：情緒控管有問題

追殺到底？陸配村長鄧萬華遭解職 兒子參選再被中選會撤資格

醫學年會招募「高雅露胸」Showgirl？ 風濕醫學會理事長：無妄之災

聽新聞
0:00 / 0:00

抗極端氣候！台南布建542處水情監測 強化城市防災韌性

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府今天召開「氣候變遷調適推動專諮會」，邀集中央專家學者及各局處代表檢視階段性成果，並研議下一期調適方案方向。圖／台南市環保局提供
台南市政府今天召開「氣候變遷調適推動專諮會」，邀集中央專家學者及各局處代表檢視階段性成果，並研議下一期調適方案方向。圖／台南市環保局提供

面對極端氣候帶來的強降雨、暴潮及高溫威脅，台南市政府已推動54項氣候變遷調適措施，並布建水位計110站、影像監視113站及淹水感測器319站，搭配「台南水情即時通APP」累計下載13萬次，強化水情監控與防災應變。

市府今天召開氣候變遷調適推動專諮會，盤點執行成果，並研議下一期調適方案，將針對文化資產防災、海岸防護及公共設施耐災能力等面向，持續提升城市韌性

市府指出，市長黃偉哲2021年5月簽署「台南市氣候緊急宣言」後，持續推動水資源管理及維生基礎設施韌性建設。除布建水情監測設備、縮短預警與應變時間，面對強降雨可能造成管線氣衝，以及高溫加速路面老化等問題，也將評估在高負荷熱點導入防浮式、耐高壓及高密合度汙水人孔蓋設計規範，降低極端氣候對公共設施的衝擊。

台南擁有豐富古蹟與歷史建築，市府也將強化文化資產氣候調適能力，透過建構風險圖資及培力管理人員雙軌並進，提升古蹟、歷史建築所有人、使用人及管理人對氣候變遷風險的認知，強化文化資產的防災與調適能力。

專諮會邀集中央專家學者及市府各局處代表參與。行政院綜合業務處長彭紹博針對水資源與海岸調適提出建議，可運用兼具消波及人工魚礁功能的礁球潛堤，兼顧海岸防護與生態復育。國家災害防救科技中心組長陳永明、國家發展委員會技正張伊芳則建議，地方應依環境特性規畫調適措施，並結合城市特色，讓氣候治理更貼近在地需求。

環保局長許仁澤表示，市府將整合各局處資源，參考專家建議及中央政策方向，透過工作坊與跨局處會議盤點現行措施，滾動檢討執行成效，評估納入下一期氣候變遷調適執行方案，持續提升台南面對極端氣候的應變與調適能力。

台南市政府今天召開「氣候變遷調適推動專諮會」，邀集中央專家學者及各局處代表檢視階段性成果，並研議下一期調適方案方向。圖／台南市環保局提供
台南市政府今天召開「氣候變遷調適推動專諮會」，邀集中央專家學者及各局處代表檢視階段性成果，並研議下一期調適方案方向。圖／台南市環保局提供

台南 極端氣候 韌性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南再生水再擴量 安平二期斥15.3億 明年日供水可達6萬噸

強颱薔琵逼近台灣 新北84座抽水站待命、北海岸增設移動抽水機

薔琵颱風襲台張善政令全面整備防颱 萬聖城今評估是否停展

台北遮陽傘有沒有效？台韓研究團隊街頭實測結果公布

相關新聞

抗極端氣候！台南布建542處水情監測 強化城市防災韌性

面對極端氣候帶來的強降雨、暴潮及高溫威脅，台南市政府已推動54項氣候變遷調適措施，並布建水位計110站、影像監視113站及淹水感測器319站，搭配「台南水情即時通APP」累計下載13萬次，強化水情監控與防災應變。

告別人車爭道 育人國小千萬通學步道啟用安心上學

嘉義市育人國小校門前過去人行空間狹窄，學生上下學常得與車輛爭道，如今有了新改變！市府斥資1090萬元改善校園周邊人行環境，打造全長190公尺通學步道，透過人行空間拓寬、無障礙設施改善及接送動線分流，讓孩子從校門口走得更安全。工程上午啟用，嘉義市長黃敏惠與各界代表共同見證通學環境改善成果。

阿里山山美部落教室天花板坍塌 24年陪伴中斷盼各界伸援

嘉義縣阿里山鄉山美部落教室陪伴鄒族孩子走過24年，未料近日天花板大面積坍塌，板材碎裂、粉塵散落滿地，電線及照明設備也遭波及，所幸事發時教室內無人，但目前修繕經費尚無著落，教室被迫暫停運作，部落孩子課業輔導面臨中斷，急需社會各界伸出援手。

檢查量能增4倍！門諾打造腸胃鏡專責團隊 揪早期大腸癌免開刀

門諾醫院健康管理大樓啟用後，整合腸胃內科、麻醉科及專業護理團隊，打造專責腸胃鏡檢查服務，將檢查時段從每周2個半天擴增至4天，服務時段增為原來4倍。醫師分享，團隊營運以來，已發現1名無症狀民眾罹患早期大腸癌，經內視鏡切除病灶，直接免去開刀治療。

颱風停電、基地台斷訊仍要救到人 雲林建「守護者通訊網」

中華電信台中機房近年曾發生斷網，颱風也曾重創台南、雲林等部分地區通訊，雲林縣政府為此投入3000萬元委託中華電信建置「守護者通訊網」，整合微波、數位無線電、低軌衛星通訊及視訊系統，今天啟用，確保在大規模停電、基地台受損或外部網路中斷時，仍能維持救災指揮與災情回報，避免偏鄉陷入通訊孤島。

乳牛撲殺補償17年沒調整 張嘉郡要求重新評定、農業部長允諾啟動

國內乳牛若感染牛結核病必須撲殺，雲林縣是全國第四大酪農產區，2025年雲林撲殺頭數高居全國第二，但撲殺補償標準已17年未調整，國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡接獲酪農反映，今在經濟委員會質詢時指出，農民實領補償金與市價存在明顯落差，農業部長陳駿季允諾將啟動重新評定作業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。