抗極端氣候！台南布建542處水情監測 強化城市防災韌性

面對極端氣候帶來的強降雨、暴潮及高溫威脅，台南市政府已推動54項氣候變遷調適措施，並布建水位計110站、影像監視113站及淹水感測器319站，搭配「台南水情即時通APP」累計下載13萬次，強化水情監控與防災應變。

市府今天召開氣候變遷調適推動專諮會，盤點執行成果，並研議下一期調適方案，將針對文化資產防災、海岸防護及公共設施耐災能力等面向，持續提升城市韌性。

市府指出，市長黃偉哲2021年5月簽署「台南市氣候緊急宣言」後，持續推動水資源管理及維生基礎設施韌性建設。除布建水情監測設備、縮短預警與應變時間，面對強降雨可能造成管線氣衝，以及高溫加速路面老化等問題，也將評估在高負荷熱點導入防浮式、耐高壓及高密合度汙水人孔蓋設計規範，降低極端氣候對公共設施的衝擊。

台南擁有豐富古蹟與歷史建築，市府也將強化文化資產氣候調適能力，透過建構風險圖資及培力管理人員雙軌並進，提升古蹟、歷史建築所有人、使用人及管理人對氣候變遷風險的認知，強化文化資產的防災與調適能力。

專諮會邀集中央專家學者及市府各局處代表參與。行政院綜合業務處長彭紹博針對水資源與海岸調適提出建議，可運用兼具消波及人工魚礁功能的礁球潛堤，兼顧海岸防護與生態復育。國家災害防救科技中心組長陳永明、國家發展委員會技正張伊芳則建議，地方應依環境特性規畫調適措施，並結合城市特色，讓氣候治理更貼近在地需求。

環保局長許仁澤表示，市府將整合各局處資源，參考專家建議及中央政策方向，透過工作坊與跨局處會議盤點現行措施，滾動檢討執行成效，評估納入下一期氣候變遷調適執行方案，持續提升台南面對極端氣候的應變與調適能力。