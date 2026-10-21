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告別人車爭道 育人國小千萬通學步道啟用安心上學

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
告別人車爭道，嘉義市育人國小千萬通學步道啟用，學童安心上學。圖／嘉市府提供
告別人車爭道，嘉義市育人國小千萬通學步道啟用，學童安心上學。圖／嘉市府提供

嘉義市育人國小校門前過去人行空間狹窄，學生上下學常得與車輛爭道，如今有了新改變！市府斥資1090萬元改善校園周邊人行環境，打造全長190公尺通學步道，透過人行空間拓寬、無障礙設施改善及接送動線分流，讓孩子從校門口走得更安全。工程上午啟用，嘉義市長黃敏惠與各界代表共同見證通學環境改善成果。

黃敏惠表示，孩子每天上下學的道路，是校園安全的重要一環。這項工程獲內政部國土管理署核定補助，總經費1090萬元，其中中央補助915.6萬元，市府自籌174.4萬元，透過中央與地方合作，改善原本狹窄、通行不便的人行環境，落實以人為本的交通理念。

全新通學步道全長190公尺，工程從校園退縮、人行道無障礙銜接、排水改善，到整理阿勃勒樹根、結合綠帶等，全方位改善步行環境。校方也規劃接送分流，東側設置機車接送區，西側供教職員使用，校門則以行人通行為主，減少人車交織，提升學生上下學安全。

育人國小校長楊家豪表示，過去校門前的育人路缺乏完整實體人行道，加上管線設施、樹根隆起等問題，學生行走時必須彼此閃避，有時甚至被迫靠近車道。學校長期期盼改善通學環境，感謝市府及中央支持，讓校門前從「走道狹小、通行困難」轉變為更安全、友善的步行空間。

教育處長黃媛楟指出，校園安全不應止於校門內，孩子從家門走到校門的每一步都值得重視。工程除提升步行安全，也融入在地特色，校園圍牆採彩繪石磚拼貼，呼應育人國小鄰近花卉產區的特色；配合工程移植的阿勃勒也重新栽植於校門口，為校園增添綠意。

通學步道沿線另設有公車候車站及YouBike站點，讓公共運輸與低碳交通更貼近學生及社區需求。黃媛楟表示，未來學校將結合交通安全、步行上學、低碳生活、藝術教育及永續校園等理念，讓學生在日常生活中學習尊重行人、實踐友善交通。啟用活動最後，育人國小學生帶領來賓實地走訪新步道，體驗校園周邊從人車爭道到安全通行的改變，為孩子打造更安心的上學路。

告別人車爭道，嘉義市育人國小千萬通學步道啟用，學童安心上學。圖／嘉市府提供
告別人車爭道，嘉義市育人國小千萬通學步道啟用，學童安心上學。圖／嘉市府提供

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告別人車爭道，嘉義市育人國小千萬通學步道啟用，學童安心上學。圖／嘉市府提供
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告別人車爭道，嘉義市育人國小千萬通學步道啟用，學童安心上學。圖／嘉市府提供
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告別人車爭道，嘉義市育人國小千萬通學步道啟用，學童安心上學。圖／嘉市府提供
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嘉義 黃敏惠 人行道

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