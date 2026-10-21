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日本藤枝市副市長拜會台南市府 交流體育文化及經貿
日本靜岡縣藤枝市副市長河野一行等人今天拜會台南市政府，雙方就體育、文化及經貿合作交換意見。
台南市政府今天發布新聞稿指出，河野一行率團拜會，由台南市副市長葉澤山代表接待。河野一行並轉交藤枝市長北村正平致台南市長黃偉哲親筆信，傳達兩市友好情誼。
葉澤山說，台南市和藤枝市2013年起持續深化交流，藤枝市去年丹娜絲颱風後熱心募款，更協助北門高中足球選手赴日移地訓練，藤枝東高校也和台南一中、台南女中建立交流基礎，期盼未來擴大合作，增進兩市學生友誼。
河野一行表示，每次造訪都感受到台南市民溫暖和城市繁榮，希望將台南美好介紹給藤枝市民。藤枝市「陶藝村」今年4月開幕，他期待透過足球、陶藝及經貿界代表來訪，深化各領域合作。
市府說明，藤枝市位於日本靜岡縣中部，藤枝東高校和台南一中締結姊妹校，且和台南女中推動交換學生，兩市中小學也推動線上英語交流等。北門高中今年8月派出4名足球選手赴藤枝市進行為期15天移地訓練，深化體育交流。
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