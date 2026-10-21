快訊

中職／總冠軍賽G4確定4萬人滿場 兄弟0勝3敗拚續命先發打線大變陣

強颱薔琵最快晚間發海警 北部、東北部恐有豪雨以上降雨

影／跨境鎮壓！相聲演員黃逸豪諷刺中共慘遭撞 車禍、警逮人畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

日本藤枝市副市長拜會台南市府 交流體育文化及經貿

中央社／ 台南21日電

日本靜岡縣藤枝市副市長河野一行等人今天拜會台南市政府，雙方就體育、文化及經貿合作交換意見。

台南市政府今天發布新聞稿指出，河野一行率團拜會，由台南市副市長葉澤山代表接待。河野一行並轉交藤枝市長北村正平致台南市長黃偉哲親筆信，傳達兩市友好情誼。

葉澤山說，台南市和藤枝市2013年起持續深化交流，藤枝市去年丹娜絲颱風後熱心募款，更協助北門高中足球選手赴日移地訓練，藤枝東高校也和台南一中、台南女中建立交流基礎，期盼未來擴大合作，增進兩市學生友誼。

河野一行表示，每次造訪都感受到台南市民溫暖和城市繁榮，希望將台南美好介紹給藤枝市民。藤枝市「陶藝村」今年4月開幕，他期待透過足球、陶藝及經貿界代表來訪，深化各領域合作。

市府說明，藤枝市位於日本靜岡縣中部，藤枝東高校和台南一中締結姊妹校，且和台南女中推動交換學生，兩市中小學也推動線上英語交流等。北門高中今年8月派出4名足球選手赴藤枝市進行為期15天移地訓練，深化體育交流。

台南 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

短短7個月促成！台南國際外交再突破 首度與英國城市締結姊妹市

盧秀燕訪沖繩拜會副知事宮城嗣吉 盼強化第一島鏈夥伴關係

琴平町物產展瑞芳登場 台日友好交流邁入第六屆

史博館「東瀾．共韻」傅益瑤與父親傅抱石名作共展 96件作品看見藝術傳承及臺日交流軌跡

相關新聞

台南鐵路地下化延伸永康有進度了！環評10月28日審議

台南鐵路地下化僅市區8公里，列車從隧道出地面後，導致永康區康橋大道平交道因列車慢行而塞車，交通局表示下月11日就可恢復正常行駛速度，市民關切延伸永康地下化進度，預計下月完成綜規期末報告，環評10月28日審議。

阿里山山美部落教室天花板坍塌 24年陪伴中斷盼各界伸援

嘉義縣阿里山鄉山美部落教室陪伴鄒族孩子走過24年，未料近日天花板大面積坍塌，板材碎裂、粉塵散落滿地，電線及照明設備也遭波及，所幸事發時教室內無人，但目前修繕經費尚無著落，教室被迫暫停運作，部落孩子課業輔導面臨中斷，急需社會各界伸出援手。

檢查量能增4倍！門諾打造腸胃鏡專責團隊 揪早期大腸癌免開刀

門諾醫院健康管理大樓啟用後，整合腸胃內科、麻醉科及專業護理團隊，打造專責腸胃鏡檢查服務，將檢查時段從每周2個半天擴增至4天，服務時段增為原來4倍。醫師分享，團隊營運以來，已發現1名無症狀民眾罹患早期大腸癌，經內視鏡切除病灶，直接免去開刀治療。

颱風停電、基地台斷訊仍要救到人 雲林建「守護者通訊網」

中華電信台中機房近年曾發生斷網，颱風也曾重創台南、雲林等部分地區通訊，雲林縣政府為此投入3000萬元委託中華電信建置「守護者通訊網」，整合微波、數位無線電、低軌衛星通訊及視訊系統，今天啟用，確保在大規模停電、基地台受損或外部網路中斷時，仍能維持救災指揮與災情回報，避免偏鄉陷入通訊孤島。

乳牛撲殺補償17年沒調整 張嘉郡要求重新評定、農業部長允諾啟動

國內乳牛若感染牛結核病必須撲殺，雲林縣是全國第四大酪農產區，2025年雲林撲殺頭數高居全國第二，但撲殺補償標準已17年未調整，國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡接獲酪農反映，今在經濟委員會質詢時指出，農民實領補償金與市價存在明顯落差，農業部長陳駿季允諾將啟動重新評定作業。

垃圾亂丟地主埋單議員批執法失衡 要求鎖定髒亂熱點設監視器垃圾桶

嘉義市嘉油鐵馬道旁空地遭民眾亂丟垃圾，環保局發文要求地主清理，議員上午質詢環保局長孫意惇，批執法失衡，地主長期居住台北，土地上沒有建築物，現場卻堆滿飲料杯、鋁箔包及瓶瓶罐罐，垃圾來源疑與周邊運動民眾有關，市府不應只要求地主善後，卻未積極追查亂丟垃圾的行為人，建議針對髒亂熱點設置監視器及公共垃圾桶，從源頭解決問題；孫意惇表示將研議改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。