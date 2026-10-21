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劉建國長照產業後援會成立 盼打造雲林高齡照護示範縣

中央社／ 雲林縣21日電

來自全國的長期照顧、老人福利機構、護理之家及居家服務等團體代表今天齊聚雲林縣，宣告成立長照產業後援會，力挺民進黨雲林縣長參選人劉建國，盼打造雲林為高齡照護示範縣。

台灣長期照顧發展協會暨雲林縣長期照顧發展協會理事長鄭清雲表示，長照制度一路發展至今，若沒有劉建國長期支持，全聯會與長照產業的發展不會如此順利。因此感謝劉建國多年來對長照團體的協助，強調長照界將以實際行動全力支持劉建國。

台灣老人福利機構協會理事長林亮暉表示，相信劉建國若擔任縣長，能將過去累積的長照經驗帶回雲林，吸引更多照護資源投入，讓雲林成為全國長照發展的模範縣，並祝福劉建國高票當選。

台灣護理之家協會理事長謝長佑、台灣居家服務策略聯盟副理事長陳瑋欽和台灣長期照顧發展協會全國聯合會秘書長余志松等人細數劉建國在國會為長照業界、弱勢長輩發聲，期盼將最懂長照的劉建國送進縣府擔任縣長，為人民謀福祉。

面對全國各地長照產業專程來到雲林相挺，劉建國致詞時表達感謝，大家站出來不只是對他的肯定，更是對他的「支持與成全」。

隨著長照制度從1.0發展到2.0、3.0，中央政府投入的預算逐步擴大，劉建國認為，國家越來越重視高齡社會的照顧需求，但制度不能只有預算增加，服務給付及相關規範也必須與時俱進。

劉建國期待進一步串聯在地醫療、居家服務、長期照顧、到宅醫療等專業領域，吸取國際經驗，也將台灣好的照顧模式分享給世界，讓高齡醫療與長期照顧成為雲林未來發展的重要力量。

劉建國 長照

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