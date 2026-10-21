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阿里山山美部落教室天花板坍塌 24年陪伴中斷盼各界伸援

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉山美部落教室天花板大面積坍塌，目前部落教室暫時停課，仍待經費修繕天花板及電力設施。圖／截自山美部落教室臉書
嘉義縣阿里山鄉山美部落教室天花板大面積坍塌，目前部落教室暫時停課，仍待經費修繕天花板及電力設施。圖／截自山美部落教室臉書

嘉義縣阿里山鄉山美部落教室陪伴鄒族孩子走過24年，未料近日天花板大面積坍塌，板材碎裂、粉塵散落滿地，電線及照明設備也遭波及，所幸事發時教室內無人，但目前修繕經費尚無著落，教室被迫暫停運作，部落孩子課業輔導面臨中斷，急需社會各界伸出援手。

部落教室負責人溫英傑說，教室大片天花板坍塌，電線遭扯斷，電燈、電扇及電路受損，教室至今仍無法使用，隔壁電腦教室天花板也岌岌可危，只能先停課，過去沒有對外募款經驗，但眼前確實困難，修繕經費沒有著落，盼社會各界伸出援手，讓孩子早日回到熟悉的學習空間。

溫英傑也說，山美部落教室原為鄉立托兒所，後因幼兒園併入國小閒置，鄉公所無償出借空間，2002年創辦至今提供孩子免費晚餐、課業輔導、鄒族文化及母語教學，雖有原住民族委員會補助，但供餐及教學經費龐大，入不敷出，老師甚至回捐鐘點費，將經費全數用在孩子身上。

溫英傑指出，部落教室是鄒族孩子重要的歸屬，即使年紀較大的孩子到外地就學，返鄉後仍會回來協助指導弟妹；為了避免孩子感覺成為被幫助或被消費的對象，教室過去也鮮少對外募款，如今教室因坍塌被迫停課，修繕經費仍待籌措，確實是很難解決的難題。

嘉義縣阿里山鄉山美部落教室天花板大面積坍塌，目前部落教室暫時停課，仍待經費修繕天花板及電力設施。圖／截自山美部落教室臉書
嘉義縣阿里山鄉山美部落教室天花板大面積坍塌，目前部落教室暫時停課，仍待經費修繕天花板及電力設施。圖／截自山美部落教室臉書

嘉義縣阿里山鄉山美部落教室天花板大面積坍塌，目前部落教室暫時停課，仍待經費修繕天花板及電力設施。圖／截自山美部落教室臉書
嘉義縣阿里山鄉山美部落教室天花板大面積坍塌，目前部落教室暫時停課，仍待經費修繕天花板及電力設施。圖／截自山美部落教室臉書

阿里山 天花板

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