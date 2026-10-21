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檢查量能增4倍！門諾打造腸胃鏡專責團隊 揪早期大腸癌免開刀

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院健康管理大樓啟用後，整合腸胃內科、麻醉科及專業護理團隊，打造專責腸胃鏡檢查服務。左起依序為門諾健康管理中心主任黃繩龍、腸胃內科主治醫師蔡均埏、門諾醫療財團法人總執行長莊永鑣、麻醉科主任王顥瑾。記者王思慧／攝影
門諾醫院健康管理大樓啟用後，整合腸胃內科、麻醉科及專業護理團隊，打造專責腸胃鏡檢查服務。左起依序為門諾健康管理中心主任黃繩龍、腸胃內科主治醫師蔡均埏、門諾醫療財團法人總執行長莊永鑣、麻醉科主任王顥瑾。記者王思慧／攝影

門諾醫院健康管理大樓啟用後，整合腸胃內科、麻醉科及專業護理團隊，打造專責腸胃鏡檢查服務，將檢查時段從每周2個半天擴增至4天，服務時段增為原來4倍。醫師分享，團隊營運以來，已發現1名無症狀民眾罹患早期大腸癌，經內視鏡切除病灶，直接免去開刀治療。

門諾健康管理中心主任黃繩龍表示，過去腸胃鏡檢查須配合腸胃科及麻醉科醫師的門診、手術與其他醫療工作，服務時段因此受限。健康管理大樓啟用後，院方重新調整人力，由腸胃內科主治醫師蔡均埏專責內視鏡檢查、麻醉科主任王顥瑾負責麻醉照護，並結合技術員、麻醉護理及衛教人員，建立固定團隊，提供從術前評估、檢查到術後恢復的完整服務，過去人力調度像「拼裝車」，現在則像「進口車」。

蔡均埏指出，預防勝於治療，團隊開始營運以來，曾發現1名完全沒有症狀的老師罹患早期大腸癌，經評估後直接以內視鏡切除病灶，無須開刀，當天即完成治療。若能在早期發現並處理病灶，可減少後續手術及其他治療帶來的負擔，呼籲民眾重視健康檢查，而非等到身體不適才就醫。

王顥瑾表示，無痛腸胃鏡不只是讓受檢者在麻醉下完成檢查，更重要的是確保檢查過程及甦醒期間的安全，由於每位民眾的年齡、體型、病史及用藥情況不同，尤其高齡、肥胖或患有心肺、腦血管疾病者，麻醉風險也有所差異，因此須由麻醉專科醫師進行一對一術前評估，制定個人化麻醉計畫。

檢查過程中，醫療團隊持續監測生命徵象、血氧及呼吸狀態，並依個別風險與臨床需要，提供高流量氧氣支持或使用BIS腦波麻醉深度監測，作為評估麻醉深度及調整藥物的參考；檢查結束後，也會持續觀察受檢者甦醒及恢復情形。

門諾醫院表示，透過專業分工及個人化照護，希望提升花東地區腸胃鏡檢查量能，讓民眾有更便利、安心的健康檢查選擇。

大腸癌 腸胃 團隊

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