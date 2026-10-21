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颱風停電、基地台斷訊仍要救到人 雲林建「守護者通訊網」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府投入3000萬元委託中華電信建置「守護者通訊網」，整合微波、數位無線電、低軌衛星通訊及視訊系統，今天啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府投入3000萬元委託中華電信建置「守護者通訊網」，整合微波、數位無線電、低軌衛星通訊及視訊系統，今天啟用。記者陳雅玲／攝影

中華電信台中機房近年曾發生斷網，颱風也曾重創台南雲林等部分地區通訊，雲林縣政府為此投入3000萬元委託中華電信建置「守護者通訊網」，整合微波、數位無線電、低軌衛星通訊及視訊系統，今天啟用，確保在大規模停電基地台受損或外部網路中斷時，仍能維持救災指揮與災情回報，避免偏鄉陷入通訊孤島。

消防局長林文山指出，過去曾發生中華電信台中機房半夜斷網，雖然民眾撥打電話可能仍有通話反應，消防局指揮中心卻無法接收到電話，導致外地發生火警，指揮中心可能無法即時掌握，促使消防局研究低軌衛星、微波網路及無線電等備援方式。

縣長張麗善表示，去年丹娜絲颱風期間，部分地區面臨通訊中斷，災情無法即時回報，民眾求救需求也難以第一時間掌握，讓縣府警覺，防災不能只靠既有電信網路，必須預先建立備援機制。

縣府去年起與中華電信合作，整合多種通訊技術，串聯縣府相關局處及20鄉鎮市公所，全縣共建置30處通訊站台，並針對偏遠及高風險地區加強布建，強化林內坪頂、古坑樟湖及草嶺，以及麥寮、台西、四湖、口湖、水林等地區的通訊能力。

中華電信總經理謝忠達表示，「守護者通訊網」採用多元通訊架構，整合既有電路、微波及衛星通訊，提升網路韌性，即使天候或環境因素影響傳輸效能，仍可維持通訊，並透過不同層級的站台配置，增加災時通訊的可靠性。

除通訊備援外，系統也導入災害視訊及資訊共享機制，讓縣級災害應變中心與各鄉鎮市同步掌握災情，提升指揮調度及救災資源分配效率，重要節點並配置儲能與備援供電，縣府表示，各公所也具備至少72小時的備援電力能力，強化災時通訊與能源保障。

雲林縣政府投入3000萬元委託中華電信建置「守護者通訊網」，整合微波、數位無線電、低軌衛星通訊及視訊系統，今天啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府投入3000萬元委託中華電信建置「守護者通訊網」，整合微波、數位無線電、低軌衛星通訊及視訊系統，今天啟用。記者陳雅玲／攝影

停電 守護者 基地台 張麗善 颱風 雲林 中華電信 台南

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