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乳牛撲殺補償17年沒調整 張嘉郡要求重新評定、農業部長允諾啟動

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國內乳牛撲殺補償標準已17年未調整，國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡接獲酪農反映，今在經濟委員會質詢時指出，農民實領補償金與市價存在明顯落差。圖／張嘉郡辦公室提供
國內乳牛撲殺補償標準已17年未調整，國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡接獲酪農反映，今在經濟委員會質詢時指出，農民實領補償金與市價存在明顯落差。圖／張嘉郡辦公室提供

國內乳牛若感染牛結核病必須撲殺，雲林縣是全國第四大酪農產區，2025年雲林撲殺頭數高居全國第二，但撲殺補償標準已17年未調整，國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡接獲酪農反映，今在經濟委員會質詢時指出，農民實領補償金與市價存在明顯落差，農業部長陳駿季允諾將啟動重新評定作業。

張嘉郡表示，乳牛從飼養到具備產乳能力，至少需要近兩年，農民投入飼料、人工及照護成本，才能培育出具生產能力的乳牛，如今一頭懷孕母牛市價至少15萬元起跳，政府認定價格上限卻自2009年訂定後，始終維持8.5萬元，依補償6成計算，農民最高只能領到5.1萬元，難以填補實際損失。

她指出，雲林是全國第4大酪農產區，崙背更是全國4大酪農專區之一，但牛結核病撲殺情況不容忽視。2025年全國因牛結核病撲殺1635頭乳牛，其中雲林就有524頭，數量高居全國第2。牧場一旦驗出陽性牛隻，就必須配合防疫撲殺，對酪農而言，不僅損失牛隻價值，還可能影響牧場生產及後續營運。

張嘉郡表示，相較於豬隻口蹄疫或家禽禽流感等疫情撲殺補償，乳牛補償標準也應考量實際市場行情。近年飼料、人工及各項飼養成本持續上升，政府認定價格卻多年未調整，形同讓農民承擔更大的防疫成本。若補償不足，酪農可能因此退出產業，進一步衝擊飼料、獸醫及運輸等相關產業鏈，也可能影響國產鮮乳供應穩定。

農業部長陳駿季答詢時承諾，會後立即請動植物防疫檢疫署及畜牧司，重新檢視現行評價基準與市場價格的落差，啟動重新評定作業，盼讓酪農獲得更合理、實質的補償。

張嘉郡 農業部 補償金 酪農 飼料 農業 國民黨 陳駿季

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